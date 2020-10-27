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Медики нашли новую и связанную с возрастом особенность Covid-19

27 октября 2020, 00:55

Японские медики-исследователи совершили новое открытие, которое касается китайского коронавируса.

Коронавирус, люди
Ученые нашли новую и связанную с возрастом Covid-19 / УНИАН

Японские медики-ученые раскрыли новый механизм функционирования вируса SARS-CoV-2 в организме человека и особенностей протекания вызываемой им инфекции COVID-19.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. Как выяснили ученые, в случае, если тяжесть проявления симптомов COVID-19 точно зависит от возраста пациента, то вариант того, как количество прожитых лет влияет на восприимчивость к этой инфекции, детально не изучалось ранее.

Коллектив японских ученых проанализировал статистические данные по смертности от коронавирусной инфекции в трех странах — Италии, Испании и Японии. Выяснилось ‒ возраст может влиять как на тяжесть протекания заболевания, так и на риск заражения.

Для того, чтобы определить, на какой из этих параметров влияет возраст, ученые провели две серии моделирований. В первом варианте симуляции возраст влиял на восприимчивость к SARS-CoV-2, но не отражался на тяжести болезни и смертности. А во втором все ровно наоборот — не сказывался на вероятности заболеть, но влиял на ход болезни и шанс погибнуть.

Результаты моделирования, как утверждают ученые, оказались близки к реальным только во втором случае. Если люди разного возраста имели неодинаковую восприимчивость к SARS-CoV-2, то картина в симуляции получалась абсолютно нереалистичная. Таким образом ученые сделали вывод, что дети, подростки, взрослые и пожилые люди при схожих условиях имеют идентичные шансы заразиться. Если отличия и есть, то они невелики.

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Коронавирус - что было ранее:

  • Доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • До того руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан спрогнозировал - в ближайшие полтора-два года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции.
возраст китайский коронавирус Covid-19
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