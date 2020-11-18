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Ученые нашли новую опасность от антибиотиков при коронавирусе

18 ноября 2020, 07:11

Очередное подтверждение того, что прием антибиотиков при заболевании SARS-CoV-2 - крайне неоднозначная вещь.

Антибиотики
Ученые нашли новую опасность от антибиотиков при коронавирусе / УНИАН

Употребление человеком антибиотиков во время лечения от китайского коронавируса SARS-CoV-2 способно ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям для тела.

Об этом говорится в исследовании, которые провели ученые Хуачжунского университета науки и технологии, сообщает портал Research Square. Специалисты проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с COVID-19, которые не испытывали тяжелых симптомов.

Все они были госпитализированы с низким риском бактериальной инфекции. При этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков. В течение месяца наблюдений у части пациентов выявили осложнения. В группе, в которой употребляли антибиотики, их частота была неожиданно в полтора раза выше, чем в контрольной группе.

Таким образом, ученые установили ‒ антибиотики способствовали прогрессированию заболевания, длительному сроку пребывания в стационаре (более 15 суток) и развитию вторичных инфекций. А вот связей с повышенной смертностью выявлено не было.

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