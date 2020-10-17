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Ученые нашли новую жуткую опасность для тела от сменной работы и недосыпа

17 октября 2020, 05:28

Выяснилось - сменная работа, недосып и смена часовых поясов гораздо опаснее для организма, чем считалось ранее.

Недосып
Ученые нашли опасность для тела от сменной работы и недосыпа / УНИАН

Когда у людей восприятие дня и ночи стает очень запутанным (по причине нерегулярных интервалов между светом и тьмой), то их внутренние часы работают вразнобой с окружающей средой. Это несет с собой важные последствия для организма на клеточном уровне.

Об этом сообщается в специализированном издании Science Advances.

Согласно новому исследованию, которое провели ученые из национального университета Кильмеса (Аргентина), сменный график работы и частые смены часовых поясов изменяют микросреду, которая окружает раковые клетки. Они делают ее гораздо более благоприятной для роста опухоли, а также мешают естественной иммунной защите организма.

Для того, чтобы выяснить, как постоянная смена часовых поясов влияет на вышеуказанную микросреду, исследователи провели эксперимент на двух группах мышей. Им вводили клетки меланомы. Первая группа находилась в обычном циркадном ритме: 12 часов света и 12 часов тьмі. У второй группы количество часов света и темноты менялось эквивалентно перемещению по 21-му часовому поясу в неделю.

Через месяц эксперимента, результаты которого были опубликованы, ученые заметили ‒ опухоли в группе с нарушениями биоритма были приблизительно втрое больше, чем у тех, кто жил в нормальном графике.

"Найденная нами связь между десинхронизацией циркадных ритмов, ростом опухоли и нарушениями в иммунной защите организма помогает объяснить, почему некоторые виды опухолей, например, рассматриваемая нами меланома, побеждают в борьбе с иммунитетом и начинают расти, если человек подвергается хроническим стрессовым условиям с нарушениями циркадных ритмов," — заявил один из авторов исследования Диего Голомбек.

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Недосып - опасность для здоровья - что было ранее:

здоровье Рак онкология недосып
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