Ученые нашли новую жуткую опасность от соли для организма / УНИАН

Чрезмерное употребление соли в пищу может стать причиной развития болезни Альцгеймера.

Об этом говорится в исследовании американских ученых из Корнелльского университета, сообщает портал Nature Neuroscience. По их словам, при поступлении соли в желудок, происходит образование определенных молекул, которые вызывают расширение сосудов и нарушение поступления крови к мозгу.

Снижение мозгового кровообращения, говорят ученые, способно вызвать изменение работы мозга, с последующим развитием слабоумия и болезни Альцгеймера. К таким выводам ученые пришли, проведя исследование в условиях лаборатории на грызунах. Увеличение в их рационе количества поваренной соли, примерно в 8-16 раз спровоцировало изменения сосудов, а также нарушило поступление крови к мозгу. При одновременном снижении притока крови к мозгу произошло резкое увеличение давления. В дальнейшем ученые зафиксировали изменения поведения, реакции и памяти у мышей.

Исследование показало, что чрезмерное потребление соли провоцирует размножение определенных типов иммунных телец в кишечнике грызунов, что в свою очередь приводит к выработке сигнала воспаления – интерлейкина-17. Попадая в кишечник, такой элемент угнетает действие моноокиси азота (важной сигнальной молекулы), что в последующем негативно сказывается на работе клеток мозга.

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