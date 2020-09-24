Ученые нашли новый признак распространенного типа диабета

Сахарный диабет / УНИАН

Если у человека слабое рукопожатие, то это указывает на его предрасположенность к сахарному диабету 2 типа.

Об этом сообщается в специализированном медицинском издании Annals of Medicine.

Специалисты провели измерение силы сжатия руки восьмисот добровольцев, которые страдают от ожирения и лишнего веса. В состав группы волонтеров вошли как мужчины, так и женщины. Возраст испытуемых составил от 60 до 72 года.

Измерения осуществлялись при помощи кистевого динамометра, который фиксировал силу кисти. Далее, ученые делили данную цифру на вес человека и высчитывали точный показатель. За норму они взяли 0,68 единиц для мужчины и 0,49 для женщины.

Ученые выяснили – в случае, если сила сжатия руки меньше нормальной отметки даже на пару единиц, то это говорит о повышенной опасности. А повышение показателя на одну единицу сразу же снижает риск на 50%.

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