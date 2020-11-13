Ученые нашли новый способ борьбы с депрессией / pharma.net.ua/

Лекарства аспирин, ибупрофен и вещества омега-3 / статины способны уменьшить симптомы депрессии у людей.

Об этом говорится в исследовании, которое провели ученые из Университета науки и техники Хуачжун (Китайская Народная Республика). Согласно их словам, данные препараты и вещества на 80% лучше справляются с депрессией, чем плацебо. Эксперты полагают, что аспирин, ибупрофен, омега-3, статины уменьшают воспаление, которое является реакцией организма на стресс и плохое питание. Именно они обычно влияют на мозг и вызывают депрессию.

Всего ученые провели 26 экспериментов, в которых участвовали более 1,6 тысячи человек. Они в основном принимали добавки с омега-3, а также остальные популярные противовоспалительные препараты.

Китайские исследователи считают, что противовоспалительные агенты играют роль антидепрессантов у пациентов с серьезным депрессивным расстройством и достаточно безопасны для организма.

"Это должно стимулировать дальнейшее рассмотрение путей использования различных противовоспалительных вмешательств, чтобы помочь людям с депрессией, особенно если им мало помогают обычные антидепрессанты", – заявил приглашенный эксперт, профессор Эд Булмор из Кембриджского университета (Великобритания).

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