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Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья

31 августа 2020, 00:18

Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья / УНИАН

Популярная биологически активная добавка к пище ‒ аминокислота L-цистеин ‒ облегчает симптомы похмелья (в первую очередь ‒ тошноту и головную боль).

Об этом сообщает финское издание газета Iltalehti.

Результаты были получены в ходе исследования, которое провели ученые из Хельсинкского университета и Университета Восточной Финляндии и были опубликованы в издании "Алкоголь и алкоголизм".

В ходе эксперимента испытуемые употребляли алкоголь с плацебо либо 600 или 1200 милиграммами L-цистеина. В таблетках также содержались витамины.

В конечном результате оказалось, что головная боль у добровольцев уменьшалась после употребления 1200 миллиграммов L-цистеина, а ощущение подавленности – после 600 миллиграммов.

Как объясняют финские ученые, аминокислота вступает в реакцию с ацетальдегидом – канцерогеном, который является первым продуктом распада этанола (он очень токсичен и вызывает большую часть симптомов похмелья).

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Напомним, ранее известный британский диетолог Аманда Гамильтон дала несколько действенных советов по поводу того, как избежать похмелья.

новости алкоголь похмелье здоровье
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