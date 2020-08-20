Ученые назвали фактор, который ослабляет действие противозачаточных таблеток

Новое исследование, опубликованное в British Medical Journal, проанализировало нежелательные побочные эффекты / ngzt

Согласно исследованию, женщины, принимающие антибиотики во время приема противозачаточных таблеток, подвержены риску нежелательной беременности.

Специалисты посоветовали женщинам, которым прописаны антибиотики, в качестве меры предосторожности использовать дополнительную форму контрацепции, например презервативы, сообщает The Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что эти препараты снижают эффективность гормональных контрацептивов.

Они просмотрели национальную базу данных, показывающую зарегистрированные побочные эффекты лекарств, и обнаружили, что принимающие антибиотики сообщали о нежелательных беременностях в семь раз чаще, чем другие лекарства.

Есть подозрения, что антибиотики могут влиять на противозачаточные средства с начала 70-х годов, но доказательства не являются окончательными.

Новое исследование, опубликованное в British Medical Journal, проанализировало нежелательные побочные эффекты лекарств, называемые "желтыми карточками".

В целом, случайные беременности были в семь раз чаще среди людей, принимавших общие антибиотики.

Антибиотики, индуцирующие ферменты, рифампицин и рифабутин, которые можно использовать для лечения туберкулеза и менингита, сопряжены с еще большим риском.

Незапланированная беременность в 13 раз чаще встречается у женщин, принимающих эти препараты, которые заставляют организм вырабатывать определенные ферменты, мешающие действию гормональных контрацептивов.

Исследователи заявили, что невозможно рассчитать общий риск и что он будет варьироваться от женщины к женщине.

Но они пришли к выводу: "Эти данные свидетельствуют о взаимодействии антибактериальных препаратов с гормональными противозачаточными средствами, что потенциально может снизить эффективность противозачаточных средств. Принцип предосторожности гласит, что женщинам, принимающим гормональные контрацептивы, следует рекомендовать принимать дополнительные меры предосторожности при добавлении короткого курса антибактериальных препаратов".

В настоящее время NHS рекомендует женщинам не использовать дополнительные средства контрацепции, если они не принимают фермент-индуцирующие антибиотики рифампицин и рифабутин.

Однако в информационном бюллетене для пациентов, который поставляется с большинством типов антибиотиков, говорится, что они могут повлиять на вашу контрацепцию.