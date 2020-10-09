Ученые назвали главный признак мужчины, склонного к изменам / Wiseparents

Низкий мужской голос очень часто привлекает женщин в сексуальном плане, но его обладатели, как правило, очень сильно склонны изменять партнерам.

Об этом сообщается в специализированном издании Personality and Individual Differences.

Долго исследование закончил коллектив ученых из Юго-Западного Университета (Китайская Народная Республика). Авторы работы записывали голоса 88 мужчин и 128 женщин, а затем попросили их пройти опрос на тему отношения к изменам. Возраст волонтеров был от 18 до 24 лет – все они на момент записи голоса были здоровы и не курили.

Затем записи голосов проанализировали на предмет частот и тонов, которые зависят от ряда физиологических и биохимических факторов. В первую очередь – от формы гортани и уровня гормона тестостерон в организме.

Как говорят ученые, тот факт, что более низкий тембр голоса у мужчины привлекателен для женщин, неудивителен. Эта черта связана с более высоким уровнем тестостерона. Женщины подсознательно оценивают ее как признак того, что потомство от такого партнера с большей вероятностью будет здоровым.

Тем не менее мужчины с более высоким уровнем тестостерона (и низким тембром голоса) практически не испытывают угрызений совести по поводу неверности, гораздо меньше заботятся об отношениях и в итоге чаще изменяют. У женщин, которые принимали участие в исследовании, подобной зависимости отношения к изменам от тембра голоса доказано не было.

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