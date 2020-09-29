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Ученые назвали ингредиент завтрака, который продлевает жизнь

29 сентября 2020, 13:53

Это "чудодейственное лекарство", которого мы все ждали.

завтрак
Это "чудодейственное лекарство", которого мы все ждали / Фото: eva.ru

Ключом к увеличению продолжительности жизни может быть здоровое и сбалансированное питание, включающее не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также регулярные физические упражнения. Но утверждалось, что вы можете увеличить продолжительность своей жизни, регулярно употребляя обезжиренный йогурт.

Поддержание здорового образа жизни, в том числе сбалансированная диета, имеет решающее значение для продления вашей жизни.

Вы также можете увеличить продолжительность жизни, регулярно выполняя физические упражнения. По данным Национальной службы здравоохранения, это "чудодейственное лекарство", которого мы все ждали.

Небольшие изменения в диете или образе жизни могут помочь увеличить продолжительность жизни и избежать ранней смерти.

Выяснилось, что один из самых простых способов продлить жизнь - перекусить нежирным йогуртом.

Согласно медицинскому сайту Web.MD, обезжиренный йогурт является частью здоровой диеты.

В нем говорится, что соблюдение диеты, специально предназначенной для вашего сердца, помогает защитить от ожирения.

Ожирение - одна из основных причин ишемической болезни сердца, а также диабета и некоторых видов рака.

Он добавил, что вам следует сочетать обезжиренный йогурт с орехами и некоторыми фруктами.

"Наука ясна. Правильная пища может привести к более продолжительной и здоровой жизни", - говорится в заявлении.

Базовая диета, полезная для сердца, может помочь вам контролировать свой вес. Это важно, потому что более трети людей в возрасте 65 лет и старше страдают ожирением. Здоровая для сердца диета включает в себя: фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, такие как йогурт и сыр, мясо птицы без кожи, много рыбы, орехов и бобов, и нетропических растительных масел.

Лосось и другая рыба, такая как форель и сельдь, богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить вероятность сердечных заболеваний и, помимо прочего, могут помочь при высоком кровяном давлении.

Между тем, как утверждается, вы также можете увеличить свои шансы дожить до ста, выпивая больше кофе.

Кофе содержит ряд антиоксидантов и полезных питательных веществ, защищающих от ряда заболеваний.

Вы можете снизить свои шансы на развитие диабета, слабоумия и даже болезни Паркинсона, если будете пить кофе.

Но вам следует избегать употребления более четырех чашек кофе каждый день.

Регулярные упражнения - важнейший аспект улучшения общего состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни.

По данным NHS, у людей, которые регулярно занимаются спортом, вероятность развития диабета 2 типа и некоторых видов рака на 50 процентов ниже.

Это может даже снизить вероятность ишемической болезни сердца и инсульта до 35 процентов.

здоровье завтрак
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