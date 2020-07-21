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Ученые назвали неожиданный алкогольный напиток, продлевающий жизнь

Этот напиток содержит пробиотики полезные для здоровья.

21 июля 2020, 19:43
НАпиток алкоголь
Пробиотики защищают от болезни Альцгеймера, аутизма и рака кишечника / Телеграф

Согласно новому исследованию, употребление одного пива в день может помочь вам жить дольше. Оказывается, что некоторые разновидности золотого напитка поставляются с пробиотиками, улучшающими здоровье.

По информации The Daily Star, ученые утверждают, что пиво раз в день может быть "полезным" и защищать от ожирения, бессонницы и слабоумия.

Крепкое бельгийское пиво считается особенно хорошим в этом, потому что оно содержит много пробиотических дрожжей.

Некоторые исследователи утверждают, что эти пробиотики защищают от болезни Альцгеймера, аутизма и рака кишечника.

В отличие от большинства других сортов пива, бельгийские сорта ферментируются дважды.

Ферментация в бутылках имеет жизненно важное значение для пользы напитка для здоровья, поскольку в нем используются дрожжи другого типа, чем в обычных.

Эти дрожжи превращают сахар в алкоголь, а также убивают опасные бактерии, производя кислоту.

Профессор Эрик Клаассен, эксперт по кишечным бактериям в Амстердамском университете, сказал: "В высоких концентрациях алкоголь вреден для кишечника, но если вы пьете только одно из этих сортов пива каждый день, это будет очень полезно для вас".

Университет штата Небраска, США, также обнаружил, что в некоторых пивоваренных напитках содержится до 50 миллионов пробиотиков (это хорошие бактерии).

Важно отметить, что употребление нескольких пинт (0,5 литра) в день и превышение рекомендуемого еженедельного количества алкоголя определенно вредно для вашего здоровья.

Государственной службой здравоохранения США рекомендуется, чтобы мужчины и женщины пили не более 14 единиц алкоголя в неделю.

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