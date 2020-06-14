Ученые назвали новый способ защититься от коронавируса

Ученые назвали способ защититься от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус пока не планирует покидать нашу стану и по состоянию на утро 14 июня, в Украине зафиксировано 31 154 случая заражения китайским коронавирусом.

В то же время, мировые ученые сделали прорыв в исследовании опасной хвори и подтвердили, что защитные очки или щитки для лица могут уменьшить уровень заражения коронавирусом (COVID-19) с 16% до 6%. Об этом сообщает The Lancet.

Ученые проанализировали 44 исследования в 26 странах и на 6 континентах с марта по май 2020 года.

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В пресс-релизе работы главный автор исследования Холгер Шунеманн, содиректор Центра сотрудничества ВОЗ по инфекционным болезням, методов исследований и рекомендаций подтвердил, что защита глаз может принести дополнительные преимущества.

Исследователи отметили, что очки не только могут уберечь глаза от вирусных аэрозольных частиц, а и выступают в качестве дополнительного барьера, чтобы люди "на автомате" не касались глаз. Ученые порекомендовали сочетать ношение защитной маски с любыми очками.

Ношение защитных очков может быть полезным не только для медперсонала, но и для тех, кто работает с большим количеством людей, например, кассиров в продуктовых магазинах.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.