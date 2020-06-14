УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые назвали новый способ защититься от коронавируса

14 июня 2020, 18:01

Ученые проанализировали 44 исследования в 26 странах и на 6 континентах с марта по май 2020 года.

коронавирус
Ученые назвали способ защититься от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус пока не планирует покидать нашу стану и по состоянию на утро 14 июня, в Украине зафиксировано 31 154 случая заражения китайским коронавирусом.

В то же время, мировые ученые сделали прорыв в исследовании опасной хвори и подтвердили, что защитные очки или щитки для лица могут уменьшить уровень заражения коронавирусом (COVID-19) с 16% до 6%. Об этом сообщает The Lancet.

Ученые проанализировали 44 исследования в 26 странах и на 6 континентах с марта по май 2020 года.

Читайте такжеВторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученые

В пресс-релизе работы главный автор исследования Холгер Шунеманн, содиректор Центра сотрудничества ВОЗ по инфекционным болезням, методов исследований и рекомендаций подтвердил, что защита глаз может принести дополнительные преимущества.

Исследователи отметили, что очки не только могут уберечь глаза от вирусных аэрозольных частиц, а и выступают в качестве дополнительного барьера, чтобы люди "на автомате" не касались глаз. Ученые порекомендовали сочетать ношение защитной маски с любыми очками.

Ношение защитных очков может быть полезным не только для медперсонала, но и для тех, кто работает с большим количеством людей, например, кассиров в продуктовых магазинах.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

коронавирус медицинская маска перчатка очки
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые назвали новый способ защититься от коронавируса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:01
Ученые назвали новый способ защититься от коронавируса
17:52
Ле Маршрутка 2020 - появились подробности о 2 сезоне шоу с Никитюк
17:45
В Карпатах молния убила туриста
17:17
Притула прокомментировал уход Вакарчука из Рады
17:10
Безусловно, эти босоножки без каблуков подарят ощущение свободы – фото Фото
16:59
Довод, Чудо-женщину, Матрицу и Годзиллу перенесли из-за коронавируса
16:53
Рекордная взятка: первого фигуранта дела отправили под стражу Видео
16:47
На Прикарпатье ушла под воду часть села: названа причина и опубликованы фото Фото Видео
16:28
Астролог сказал, о чем Зеленский всегда подумывал относительно президентства
16:05
"Ты пдр*с и твоя баба": Маруся Звиробий обматерила Зеленского с семьей
15:45
"Грозы, град и шквалы в Украине": каким областям готовиться к непогоде Видео
15:33
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
15:28
В ОРДЛО полностью пропала мобильная связь Vodafone: что случилось
15:03
Гороскоп на неделю: встреча с родственной душой и крупный финансовый выигрыш
14:40
Запуск авиасообщения: в Минздраве рассказали, как будут фильтровать пассажиров
14:38
Четыре страны ЕС заказали 400 миллионов доз вакцин от коронавируса Видео
14:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дара Видео
13:48
Путин прихвастнул выходом из пандемии коронавируса с минимальными потерями Видео
13:25
Ретроградный Меркурий в июне 2020: астролог раскрыл особенности Видео
13:10
Битва несчастных: астролог спрогнозировал судьбу Трампа и исход выборов в США
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять