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Ученые назвали привычку, которая добавляет лишние килограммы

26 августа 2020, 19:03

120 добровольцев кормили высококалорийным или низкокалорийным смузи.

похудение, напиток
120 добровольцев кормили высококалорийным или низкокалорийным смузи / Фото pixabay

Способ питания, когда вы кушаете, выполняя другую задачу, может быть одной из причин, по которой вы набираете вес.

Интересно, что это не просто потому, что ваш мозг отвлекается и вы забываете, что поели, и поэтому ешьте больше, а потому, что ваше тело само не воспринимает пищу, сообщает The Daily Mail.

Новое исследование, проведенное в Университете Сассекса, показало, что, когда ваше внимание полностью поглощено чем-то другим, кроме того, что вы на самом деле едите, например, усердно работая за компьютером, вы не чувствуете ее количество.

В исследовании, опубликованном в журнале Appetite, 120 добровольцев кормили высококалорийным или низкокалорийным смузи через трубочку, в то время, как они выполняя либо очень сложный тест на экране, либо его менее сложную версию.

Добровольцам, которые не знали, какая версия коктейля у них была, через несколько часов предложили чипсы, а затем исследователи подсчитали количество съеденного.

Среди группы, выполнявшей более легкую задачу, требующую меньшего внимания, те, кого кормили напитком с высоким содержанием питательных веществ, ели гораздо меньше чипсов, чем те, кому давали низкокалорийный смузи. Другими словами, они каким-то образом поняли, что уже достаточно поели.

Но когда группу, занятую сложной задачей, накормили высококалорийным смузи, они съели столько же чипсов, если не больше, чем те, кому дали низкокалорийный смузи.

Это важно, потому что "обычно люди едят меньше после еды с высоким содержанием питательных веществ, чем после еды с низким содержанием питательных веществ", - объясняет Мартин Йоманс, профессор экспериментальной психологии и один из авторов исследования.

"Дело в том, что участники не знают, что они съели, но они могут почувствовать эту скрытую разницу в питательных веществах, если они сосредоточены на том, что они едят", - добавляет он.

Джейн Огден, профессор психологии здоровья, руководившая исследованием в Суррее, сказала: "Когда мы не полностью концентрируемся на приеме пищи и процессе приема пищи, мы попадаем в ловушку бездумного приема пищи, когда мы не отслеживаем и не распознаем потребленную пищу".

Удивительно то, что наши тела полностью не смогли уловить момент насыщения. Как наши тела ощущают то, что мы съели, и определяют чувство голода или сытости, еще не совсем понятно.

Тем не менее, кусочки головоломки включают высвобождение гормонов из кишечника, которые передают сообщения в мозг, а также уровень сахара в крови и простые физиологические признаки, такие как ощущение, будто ваш желудок "наполнен".

"В кишечнике есть множество систем восприятия питательных веществ", - объясняет профессор Йоманс.

"Например, мы знаем, что вкусовые рецепторы существуют во всей системе кишечника. Так же, как вы можете почувствовать сладкое ощущение во рту, в желудке и кишечнике есть такие же детекторы сладости.

Мозг улавливает какой-то сигнал, производимый присутствием молекул сахара в вашем желудке. И они способствуют чувству сытости или голода.

"Если вы не можете обнаружить эти тонкие внутренние сигналы, становится трудно регулировать свой аппетит", - добавляет он.

Все это, кажется, поддерживает популярную концепцию "осознанного питания", чтобы помочь обуздать переедание. Техника требует, чтобы вы сосредоточились на пище, ценили все ее вкусы и текстуры, ели медленно и смакуя каждый укус, не отвлекаясь.

Вместо того, чтобы отвлекать вас от еды, типичное общение за семейным обедом приведет к большему признанию еды.

здоровье похудение
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