Ученые назвали простой способ эффективно сжечь жир

Поздний обед ассоциируется с увеличением веса и повышением уровня сахара в крови / Фото Instagram

Общепринято считать, что калория - это калория, независимо от того, когда вы ее едите, и что увеличение веса вызвано потреблением большего количества калорий, чем вы используете.

Но все может быть не так однозначно. Новое исследование обнаруживает, что время, которое вы едите, может сыграть значительную роль в наборе веса.

Так, согласно исследованию, опубликованному в "Журнале клинической эндокринологии и обмена веществ", поздний обед ассоциируется с увеличением веса и повышением уровня сахара в крови, независимо от того, является ли прием пищи тем же, что вы бы съели раньше.

"Мы знали о других исследованиях, в которых предполагалось, что поздний прием пищи связан с ожирением, и поскольку ассоциация не совпадает с причинностью, мы хотели взглянуть на это более пристально", - пишет автор исследования доктор Джонатан С. Джун, профессор медицины в университете Джона Хопкинса.

Джун объяснил, что исследовательская группа хотела понять, действительно ли поздний прием пищи меняет обмен веществ, способствуя ожирению.

"Вот почему мы решили провести это рандомизированное клиническое исследование, в котором приняли участие здоровые люди и заставляли их есть в два разных периода времени, контролируя их пищу, диету, а также время их сна", - сказал он.

Джун и команда изучили 20 здоровых добровольцев (10 мужчин и 10 женщин), чтобы выяснить, как их тела усваивают обед, съеденный в 10 часов вечера вместо 6 вечера. Все участники исследования ложились спать одновременно: в 11 часов.

Результаты исследования показывают, у тех, кто ел позже, уровень сахара в крови был выше, а количество сжигаемого жира ниже, даже когда люди ели одну и ту же еду.

"Мы не были удивлены. Другие исследователи проделали аналогичную работу, изучая циркадные ритмы и диету, а другие лаборатории показали, что если вы едите не в соответствии с нормальным циркадным ритмом вашего тела, вы не будете усваивать глюкозу таким же образом", - сказал Джун.

Исследование показало, что у поздних едоков пиковые уровни сахара в крови были почти на 20 процентов выше, а сжигание жира уменьшилось на 10 процентов по сравнению с теми, кто ел ужин раньше.

"Эффекты, которые мы наблюдаем у здоровых добровольцев, могут быть более выраженными у людей с ожирением или диабетом, у которых уже нарушен обмен веществ", - говорится в заявлении первого автора исследования Ченджуана Гу, доктора философии, доктора наук в Университете Джона Хопкинса.

Наиболее интересной частью эксперимента является то, что исследователи обнаружили, что не все реагируют на поздний прием пищи одинаково.

"Что меня больше всего удивило, так это то, что не все реагировали одинаково, - сказал Джун. По его словам, люди, которые являются ночными совами и которые ели в 2 или 3 часа ночи, не поправлялись. "Есть различия в метаболизме людей, которые либо делают их более уязвимыми к позднему приему пищи, либо это не беспокоит их", - отметил он.

Таким образом, ученые рекомендуют съесть небольшую, с высоким содержанием белка закуску, такую как греческий йогурт, посыпанный орехами в конце дня, если вы знаете, что вы будете дома поздно.

Такая закуска поможет обуздать аппетит и не принесет вреда фигуре. Кроме того, можно сделать выбор в пользу небольшого салата с жареной курицей, половину сэндвича или чашку овощного супа, а также стакан молока с низким содержанием жира.

"Постарайтесь съесть свою самую большую еду за завтраком или обедом, если это возможно", - отмечают ученые.