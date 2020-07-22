Ученые назвали простую гигиеническую привычку, которая защищает от рака

Исследователи изучили уровень заболеваемости раком пищевода и желудка./Pixabay

Регулярная чистка зубов может снизить риск развития рака полости рта или желудка.

По информации The Daily Mail, ученые из Гарвардской Школы общественного здравоохранения Чана более 20 лет отслеживала данные тысячи людей, чтобы раскрыть эту связь.

Они обнаружили, что у людей с анамнезом заболевания десен до 52% выше вероятность развития рака пищевода или желудка в более позднем возрасте. Результаты также показали, что риск был еще выше среди людей, которые ранее потеряли зубы.

Так, основной причиной заболеваний десен является плохая гигиена полости рта - или не чистка зубов "правильно или регулярно".

Исследователи изучили уровень заболеваемости раком пищевода и желудка у 98 459 женщин и 49 685 мужчин в течение как минимум двух десятилетий.

Результаты показали, что в течение 22–28 лет наблюдения было 199 случаев рака пищевода и 238 случаев рака желудка.

В анамнезе заболевание десен было связано с повышенным на 43% и 52% риском развития рака пищевода и желудка, соответственно.

Ученые утверждают, что у участников, которые потеряли зубы, риск заболевания раком пищевода был на 42% выше, а риск рака желудка - на 33%.

Связь между бактериями, обычно обнаруживаемыми во рту, такими как tannerella forsythia и porphyromonas gingivalis, и раком пищевода была сделана другими учеными в предыдущих исследованиях.

Другая возможная причина заключается в том, что плохая гигиена полости рта и заболевания десен могут способствовать образованию бактерий, которые, как известно, вызывают рак желудка, считают ученые.

Авторы пришли к выводу о важности орального микробиома при раке пищевода и желудка.

"Дополнительные результаты могут послужить легкодоступными неинвазивными биомаркерами и помочь идентифицировать лиц с высоким риском развития этих видов рака", - говорят ученые.