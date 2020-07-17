Ученые назвали слабое рукопожатие симптомом смертельного заболевания

Большинство людей с этим заболеванием понятия не имеют, что на них повлияло / prlog.org

Новые исследования показывают, что слабое рукопожатие или слабая хватка являются ранним признаком потенциально смертельного состояния печени, называемого неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).

По информации The Daily Mail, данная болезнь приводит к накоплению жира в печени, которое обычно вызывается нездоровым питанием и малоподвижным образом жизни, а не чрезмерным употреблением алкоголя.

Если это заболевание не лечить, то в течение нескольких лет, оно может вызывать сильное воспаление и рубцевание органа, что увеличивает риск рака печени и печеночной недостаточности.

Тем не менее, НАЖБП может быть трудно обнаружить, так как на ранних стадиях определяется мало внешних признаков и нет явных симптомов.

Большинство людей с этим заболеванием понятия не имеют, что на них повлияло. Здоровая печень не должна содержать жиров, но во многих случаях, хотя человек может быть стройным, у него все же есть отложения жира в печени.

Часто это заболевание выявляется только с помощью обычных анализов крови для чего-то другого. К тому времени, когда пациенты начинают испытывать какие-либо симптомы - такие как тупая боль в правом верхнем углу живота и сильную усталость - состояние уже прогрессировало, и часто имеет необратимые повреждения.

Тем не менее, новое исследование предполагает, что сила чьего-то рукопожатия может дать врачам подсказку о том, находится ли пациент на ранних стадиях НАЖБП. Так, исследования показывают, что НАЖБП можно обратить вспять, если поймать его на ранних стадиях.

Ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии изучили почти 4000 мужчин и женщин, в основном в возрасте после 40 лет.

У каждого из них была измерена сила рукопожатия с помощью ручного устройства. Пациент сжимал гаджет три раза обеими руками, и исследователи использовали усредненный результат.

Затем они использовали систему оценки, развернутую специалистами по печени во всем мире, для выявления случаев НАЖБП. Он рассчитывает риск заболевания на основании клинических особенностей, в том числе индекса массы тела, показаний инсулина и уровня сахара в крови. Тому, кто набирал наибольшее количество баллов, провели УЗИ, чтобы определить, есть ли жир в печени.

Результаты, опубликованные недавно в Европейском журнале клинического питания, показали, что у тех, у кого слабое рукопожатие, почти в два раза больше жира в печени. И чем слабее хватка, тем выше уровень жира.

Полученные результаты подтверждают результаты аналогичного исследования, проведенного в Южной Корее в 2019 году.

Сила рукопожатия значительно варьируется на протяжении всей нашей жизни, достигая пика в наши 20-30 лет, а затем уменьшается с возрастом. Например, мужчина в возрасте от 25 до 30 лет должен набрать 40-50 кг на тесте на силу сцепления - это означает, что они могут сжимать эти веса своей рукой - и женщина того же возраста, 25-30 кг.

К старости, сила угасает. Все дело в саркопении - постепенной потери мышечной массы и силы в процессе старения.

Но саркопения становится красным сигналом для целого ряда заболеваний, включая болезни сердца, проблемы с легкими и даже депрессию, где потеря силы считается ранним признаком развития проблем.

Cила рукопожатия может быть полезным индикатором скрытых проблем/ Pixabay

Команда Окленда считает, что жирная печень повреждает силу сцепления, вызывая воспаление в организме, которое ослабляет мышцы и уменьшает их массу.

Британские эксперты по печени сказали, что результаты предполагают, что сила рукопожатия может быть полезным индикатором скрытых проблем, но может оказаться недостаточной для подтверждения диагноза НАЖБП.

Профессор Роджер Уильямс, директор Института гепатологии в Лондоне, говорит: "Это не будет конкретным диагнозом НАЖБП. Но это может быть использовано в качестве маркера серьезности состояния пациента".