УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые назвали смертельно опасные черты характера

28 сентября 2020, 04:57

Некоторые наши эмоции могут приблизить сердечный приступ.

злой человек
Раздражительность повышает риск смерти от сердечного приступа/ Фото pixabay.com

Американские ученые выяснили, что некоторые черты характера могут быть смертельно опасными. В частности, цинизм, саркастичность, раздражительность и обидчивость могут повысить шансы смерти от сердечного приступа.

К такому выводу пришли ученые Университета Теннесси в Ноксвилле, сообщает Science Times.

В исследовании участвовали 2 тысячи 321 человек, они пережили сердечный приступ. Большинство из добровльцев (68% ) были мужчинами, а их средний возраст составил 67 лет.

В рамках эксперимента ученые выяснили, что среди пациентов с острым коронарным синдромом были распространены саркастичность, цинизм и другие негативные черты характера.

Читайте такжеЗдоровое сердце: названы лучшие упражненияЧастые негативные аффекты являлись предвестниками смерти от второго сердечного приступа. Причем это не зависело от пола, семейного положения, образования, наличия гипертонии, диабета, курения.

Кроме того, ученые измерили уровень враждебности участников исследования. Оказалось, что 57% добровольцев часто демонстрировали враждебное поведение. Теперь исследователи намерены установить, как именно уровень враждебности влияет на организм человека.

Напомним, ранее исследователи обнаружили, что подростки, которые непопулярны в школе, в более позднем возрасте могут пострадать от сердечного приступа или инсульта.

сердечный приступ смерть ученые здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые назвали смертельно опасные черты характера». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:28
"Стреляли и били людей": сотни бойцов МВД угодили в белорусский "Миротворец"
05:06
Лукашенко просчитался и сделал настоящий подарок оппозиции и России – эксперт Видео
04:57
Ученые назвали смертельно опасные черты характера
04:30
"Азербайджан предупреждал": эксперт объяснил начало войны в Нагорном Карабахе Видео
03:50
"Нет смысла затягивать": у Зеленского обратились к ТКГ по Донбассу Видео
03:11
В моду вернулась самая короткая мужская стрижка милитари - фото Фото
02:15
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
02:02
Эксперт объяснил опасность переизбрания Трампа для Украины Видео
01:34
Возле границ России зарегистрировали новый случай бубонной чумы Видео
00:54
Самые благоприятные дни: астролог удивила прогнозом на октябрь Видео
00:15
Танці з зірками 2020 5 выпуск: кто покинул шоу 27 сентября Видео
27 сентября, воскресенье
23:57
Коронавирус в Украине на 27 сентября: за сутки выявили еще три тысячи больных Видео
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск 27 сентября Видео
23:45
Гороскоп для всех на 28 сентября: новые чувства и создание семьи Видео
23:42
Олег Винник заболел коронавирусом Видео
23:31
Трамп поставил жесткое требование "сонному" Байдену
23:03
Ученые выяснили, из какого материала лучше всего шить маски
22:37
Зима уже близко: в Карпатах выпал первый снег Видео
22:12
Кровавое ДТП в России: много погибших и раненых
21:37
Самолеты засекли в Армении: СМИ рассказали, как Москва вооружает Ереван Видео
21:35
Вирусолог ошарашил "хитростью" коронавируса
21:00
Обострение в Нагорном Карабахе: МАУ отменяет рейсы
20:48
Удар из Беларуси: экс-посол в Минске дал пугающий прогноз о неминуемой войне Видео
20:31
Скончался бывший глава КГГА
20:21
Азербайджан покончит с проблемой Нагорного Карабаха: Алиев сделал заявление Видео
19:50
Лукашенко нахамил Макрону в ответ на предложение уйти в отставку Видео
19:43
Пашинян сделал заявление о готовности Армении воевать с Азербайджаном Видео
19:10
Врач назвал причины резкого всплеска заболеваемости COVID-19 среди детей Видео
19:08
В НАТО оценили шансы на войну Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах Видео
18:24
Война за Карабах: стало известно, о чем говорили Путин с Пашиняном Видео
18:12
Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха Видео
18:11
В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час Видео
17:57
Катастрофа Ан-26: названа неожиданная причина спасения курсанта Видео
17:27
"Путин говорит о Новичке": Навальный назвал главную причину своего отравления Видео
16:54
Увольнение курсантов-летчиков после крушения Ан-26: в ВСУ заговорили об агентах Кремля Видео
16:50
Как Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах Видео
16:12
Стрельба и слезоточивый газ: как в Беларуси проходит "инаугурация" Тихановской Видео
16:09
Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянской боевой техники Видео
15:32
Пашинян заявил, что эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона Видео
15:25
Коронавирус из магазина и посылок: эксперт рассказала, чего опасаться Видео
15:17
Китай начал вакцинацию от Covid-19 Видео
15:12
Армения опровергла захват Азербайджаном 6 сел в зоне карабахского конфликта Видео
14:46
В Минске силовики начали задерживать людей Видео
14:45
"Гермафродитные уродцы": украинского ведущего выгнали с работы из-за "языка вражды"
14:33
В ВСУ заявили, что курсанты и офицеры разбились не на "ржавом корыте" Видео
13:57
Скандал с продажей мест на выборах: в Слуге народа ответили на обвинения Галушко Видео
13:49
Стало известно о состоянии здоровья курсанта, выжившего в катастрофе под Харьковом Видео
13:41
В МИД Украины сделали заявление о войне Азербайджана и Армении Видео
13:27
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
13:19
Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять