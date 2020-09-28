Ученые назвали смертельно опасные черты характера

Раздражительность повышает риск смерти от сердечного приступа/ Фото pixabay.com

Американские ученые выяснили, что некоторые черты характера могут быть смертельно опасными. В частности, цинизм, саркастичность, раздражительность и обидчивость могут повысить шансы смерти от сердечного приступа.

К такому выводу пришли ученые Университета Теннесси в Ноксвилле, сообщает Science Times.

В исследовании участвовали 2 тысячи 321 человек, они пережили сердечный приступ. Большинство из добровльцев (68% ) были мужчинами, а их средний возраст составил 67 лет.

В рамках эксперимента ученые выяснили, что среди пациентов с острым коронарным синдромом были распространены саркастичность, цинизм и другие негативные черты характера.

Читайте такжеЗдоровое сердце: названы лучшие упражненияЧастые негативные аффекты являлись предвестниками смерти от второго сердечного приступа. Причем это не зависело от пола, семейного положения, образования, наличия гипертонии, диабета, курения.

Кроме того, ученые измерили уровень враждебности участников исследования. Оказалось, что 57% добровольцев часто демонстрировали враждебное поведение. Теперь исследователи намерены установить, как именно уровень враждебности влияет на организм человека.

Напомним, ранее исследователи обнаружили, что подростки, которые непопулярны в школе, в более позднем возрасте могут пострадать от сердечного приступа или инсульта.