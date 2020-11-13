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Ученые назвали специю, которая уменьшает риск Альцгеймера и продлевает жизнь

13 ноября 2020, 19:46

Она превосходит даже такие "суперпродукты", как чеснок и орегано.

Специи
Она превосходит даже такие "суперпродукты", как чеснок и орегано. / menslife.com

По мнению экспертов в области здравоохранения, добавление большего количества корицы в ваш рацион может воплотить мечту в реальность.

По информации Express.co.uk, многочисленные исследования сравнивали мощную пряность корицу и пришли к выводу, что она превосходит даже такие "суперпродукты", как чеснок и орегано. От контроля диабета до защиты нашего сердечно-сосудистого здоровья: корица может быть лекарством, помогающим увеличить продолжительность жизни.

С корицей связано снижение риска сердечных заболеваний - самой распространенной в мире причины преждевременной смерти.

Специя помогает снизить уровень общего холестерина, "плохого" холестерина ЛПНП и триглицеридов, в то время как "хороший" холестерин ЛПВП остается стабильным.

Корица также помогает людям, страдающим высоким кровяным давлением, и снижает риск возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

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С таким количеством перечисленных преимуществ для здоровья неудивительно, что эксперты хвалят специю как мощное средство для увеличения вашего долголетия. Так, в исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, было изучено действие экстракта корицы, способствующего уменьшению болезни Альцгеймера.

"Было обнаружено, что водный экстракт цейлонской корицы (C. zeylanicum) ингибирует агрегацию тау-белка и образование волокон, что является признаком болезни Альцгеймера (БА)", - говорится в исследовании.

В нем добавлено: "Молекула A-связанного тримера проантоцианина была очищена из экстракта, и было показано, что она содержит значительную часть ингибирующей активности. Обработка поливинилпирролидоном эффективно истощила все проантоцианины из раствора экстракта и удалила большую часть, но не всю ингибиторную активность. Эта работа показывает, что эндогенные для корицы соединения могут быть полезны при БА или могут способствовать открытию других потенциальных терапевтических средств, если их механизмы действия могут быть обнаружены".

Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care в 2003 году, показывает, что корица кассия (кора корицы) улучшает уровень глюкозы и холестерина в крови у людей с диабетом 2 типа и может снизить факторы риска, связанные с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает Diabetes.co.uk

Сайт о здоровье продолжает: "Было показано, что ежедневное потребление всего одного, трех или шести граммов снижает уровень глюкозы в сыворотке, триглицеридов, ЛПНП или плохой холестерин и общий холестерин через 40 дней среди 60 диабетиков среднего возраста.

"Другое исследование, опубликованное в журнале "Сельскохозяйственные исследования" за июль 2000 года, показало, что потребление всего одного грамма корицы в день может повысить чувствительность к инсулину и помочь справиться с диабетом 2 типа или обратить его вспять".

Профессор Курош Калантар-заде сказал: "Корица, содержащаяся в пище, снижает газообразование за счет уменьшения секреции желудочной кислоты и пепсина из стенок желудка, которые, в свою очередь, охлаждают желудки свиней во время пищеварения".

Эти полезные свойства делают эту специю идеальным кандидатом для поддержания нормальной пищеварительной функции и целостности кишечного барьера в условиях теплового стресса, и в то же время она имеет относительно небольшие побочные эффекты, которые вызывают минимальное беспокойство в кишечном микробном сообществе.

Корица - очень вкусная специя, ее можно добавлять как в соленые, так и в сладкие блюда. От добавления специй в напитки, такие как смузи, посыпание теплой каши, до добавления в домашнюю выпечку, например, банановый хлеб. Варианты использования корицы бесконечны.

здоровье специи
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