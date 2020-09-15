Ученые назвали тип людей, который проживет меньше

По истечении двух лет выживаемость участников сравнивалась с их личностными характеристиками. / "24 Канал"

Исследования показывают, что саркастичные и раздражительные люди могут подвергать свое сердце опасности.

По информации The Daily Mail, исследование 2300 выживших после сердечного приступа в США показало, что те, кто проявлял враждебные черты характера - включая сарказм, цинизм, негодование, нетерпение или раздражительность, - подвергались гораздо большему риску смерти от второго приступа в течение следующих двух лет.

Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что постоянное негативное эмоциональное состояние ухудшает их здоровье.

Те, кто враждебно настроен по отношению к другим, также с меньшей вероятностью будут заботиться о собственном благополучии - и с большей вероятностью будут курить, пить и вести плохой образ жизни и вредный рацион.

Исследователи из Университета Теннесси в США отследили 2321 человека, пережившего сердечный приступ. Враждебность измерялась в начале исследования с помощью личностного теста, а затем пациенты наблюдались в течение 24 месяцев.

По истечении двух лет выживаемость участников сравнивалась с их личностными характеристиками, и враждебность могла быть точно использована для предсказания чьей-либо вероятности смерти от повторного сердечного приступа.

Исследователи, написавшие в European Journal of Cardiovascular Nursing, заявили: "У враждебных людей увеличивается время свертывания крови, повышается уровень адреналина, выше нормальный уровень холестерина и триглицеридов, а также повышается сердечная реактивность".

"Эти известные воспалительные факторы могут вызывать сердечные приступы и ухудшать клинические исходы". Предыдущие исследования показали, что оптимизм напрямую влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы - снижает уровень гормонов стресса, частоту пульса и артериальное давление.

А люди с позитивным мировоззрением лучше питаются, больше занимаются спортом и реже пьют. Люди с солнечным нравом также реже курят, а если они уже курят, то лучше бросают курить.

Ученые также считают, что общее настроение человека влияет на уровень вредных и полезных гормонов в организме.

Оптимизм, например, снижает уровень гормонов стресса и тревоги, таких как адреналин и кортизол, которые могут стать нагрузкой на сердце и повысить кровяное давление.

Автор исследования Трейси Витори из Университета Теннесси в Ноксвилле сказала: "Враждебность - это черта личности, которая включает саркастичность, циничность, обиду, нетерпеливость или раздражительность. Это не просто разовый случай, но и характеризует то, как человек взаимодействует с людьми. Мы знаем, что контроль над привычками образа жизни улучшает перспективы для пациентов с сердечным приступом, и наше исследование показывает, что улучшение враждебного поведения также может быть положительным шагом".