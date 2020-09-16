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Ученые обнаружили брешь в защите коронавируса от лечения

16 сентября 2020, 05:03

После тщательного молекул исследователи отыскали слабое место коронавируса.

коронавирус
Ученые обнаружили брешь в защите коронавируса от лечения / Reuters

Ученые из Питтсбургского университета в США обнаружили крошечную биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2 (основу для китайского коронавируса Covid-19).

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Обнаруженная молекула - белковое соединение, которая десятикратно меньше полноразмерного антитела, ранее примененного для создания препарата Ab8 против Covid-19.

Результаты исследования показали, что Ab8 крайне эффективен в профилактике и лечении инфекции SARS-CoV-2 (проверено на мышах и хомяках). Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить Ab8 ингаляционным способом. Кроме того, препарат не связывается напрямую с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Препарат был обнаружен после окончания быстрого анализа ста миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком. Он, в свою очередь, участвует в заражении патогеном человеческой клетки. Когда белковое соединение сливается с частью иммуноглобулина, образуя Ab8, то оно приобретает функции полноразмерного антитела.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

Группа американских ученых после долгих исследований обнаружила "слабое место" молекул SARS-CoV-2 китайского коронавируса.

До этого известный иммунолог Борис Донской заявлял - мир максимально приблизился (находится на третьем этапе) в процессе создания вакцины от коронавируса).

китайский коронавирус Covid-19 органические молекулы
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