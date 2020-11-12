Ученые объяснили, как найти предрасположенность к гипертонии

Оказалось, есть вполне конкретный признак, который указывает на серьезные проблемы с давлением.
Высокое артериальное давление во время и после занятий спортом в зрелом возрасте может быть признаком серьезного заболевания.
Об этом заявляют ученые из Бостонского университета (США), сообщается в журнале Американской кардиологической ассоциации. Исследователи оценивали связь изменений артериального давления с показателями заболеваний среди участников испытания.
Они отметили, что повышение систолического и диастолического давления во время спортивных упражнений и задержка его восстановления после тренировок связаны с более высоким риском развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Таким образом, реакция давления на физические нагрузки ‒ хороший маркер вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у молодых людей и людей среднего возраста.
"То, как изменяется наше кровяное давление во время и после тренировок, дает важную информацию о том, заболеем ли мы гипертонией в будущем", – объяснила руководитель исследования Ванесса Ксантакис (доцент кафедры медицины и биостатистики Бостонского университета)
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