Ученые объяснили, как найти предрасположенность к гипертонии / УНИАН

Высокое артериальное давление во время и после занятий спортом в зрелом возрасте может быть признаком серьезного заболевания.

Об этом заявляют ученые из Бостонского университета (США), сообщается в журнале Американской кардиологической ассоциации. Исследователи оценивали связь изменений артериального давления с показателями заболеваний среди участников испытания.

Они отметили, что повышение систолического и диастолического давления во время спортивных упражнений и задержка его восстановления после тренировок связаны с более высоким риском развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Таким образом, реакция давления на физические нагрузки ‒ хороший маркер вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у молодых людей и людей среднего возраста.

"То, как изменяется наше кровяное давление во время и после тренировок, дает важную информацию о том, заболеем ли мы гипертонией в будущем", – объяснила руководитель исследования Ванесса Ксантакис (доцент кафедры медицины и биостатистики Бостонского университета)

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