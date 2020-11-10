Стало известно, какая диета поможет бороться с гипертонией

Ученые объяснили, какая диета поможет бороться с гипертонией / УНИАН

Диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жира и сахара снижает риск развития некоторых заболеваний (в первую очередь ‒ болезней сердечно-сосудистой системы)

Об этом сообщает группа исследователей из Университета Рединга (Великобритания). Согласно новому исследованию, флаванолы – химические соединения, которые часто встречаются в главный элементах такой диеты (яблоках, ягодах, какао и чае) – помогают людям справиться с высоким кровяным давлением.

Ученые изучили диеты более 25 тысяч человек и исследовали при этом влияние пищи на их кровяное давление. В работе использовались биомаркеры (от частоты пульса до химических веществ в моче или крови, которые указывают на состояние здоровья человека) для объективного измерения наличия флаванолов.

В этом исследовании ученые с помощью биомаркеров выявили ряд вещей, в том числе диетическое питание и метаболизм человека.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто ел больше продуктов, которые богаты на флаванолы, было гораздо более низкое кровяное давление. Связь между такими продуктами и более низким артериальным давлением была похожа на ту, которая наблюдалась у людей, соблюдающих средиземноморскую диету (диета с низким содержанием красного мяса, сахара и насыщенных жиров и с высоким содержанием овощей, морепродуктов, орехов и другой здоровой пищи) либо с соблюдением рациона с умеренным потреблением натрия.

Эффект потребления флаванолов был сильнее у людей с повышенным кровяным давлением. Это предполагает, что употребление большего количества флаванолов, которых больше всего во фруктах, может снизить общий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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