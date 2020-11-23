Ученые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекции

Шалфей / Autogear

Группа немецких ученых выяснили, что чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным эффектом. И, в отдельных случай, способны подавлять активность новой коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Biorxiv, сообщает РИА Новости. Во время своего проекта ученые инкубировали инфицированные коронавирусной инфекцией клетки с травяными чаями. Сперва они доводили напитки до кипения, а после настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды +60 градусов по шкале Цельсия. Результат показал, что даже при кратковременном употребления периллы и шалфея достаточно для того, чтобы значительно подавить воспроизводство COVID-19.

Кроме того, ученые установили, что лечебный эффект достигается не за счет общего противовирусного действия. Дело в том, что подобные отвары не показали аналогичного воздействия на вирус простого герпеса. Далее, ученые предполагают ‒ такие чаи можно применять в качестве профилактики коронавируса. Но, тем не менее, данные сведения еще предстоит оценить и другим специалистам.

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