Ученые отыскали популярную специю, которая поможет в борьбе с Covid-19

Индийские исследователи совершили открытие, крайне интересное в свете борьбы с Covid-19.
Группа ученых из Индии пришла к выводу, что черный перец может бороться с коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте специализированного издания Journal of Biomolecular Structure and Dynamics.
По словам исследователей, в составе черного перца много пиперина. Данное вещество способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, которые отвечают за его размножение и проникновение в организм человека.
Ученые провели опыты и изучили взаимодействие тридцати специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили - все они в той или иной степени связані с белком S и главной протеазой. А она, в свою очередь, отвечает за размножение вируса. Однако активней всех ведет себя пиперин - который в перце отвечает за острый вкус и аромат специи.
Количество пиперина в разных видах перца зависит от происхождения. Специя из Шри-Ланки содержит 15% этого вещества, а из Вьетнама, Индии и Малайзии — от 2 до 7%. Кроме того, пиперин весьма нестабилен и может терять свои свойства при окислительных процессах (к примеру, при контакте с кислородом).
Однако вопрос использования пиперина в борьбе с коронавирусом, по словам индийских ученых, является только гипотезой.
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