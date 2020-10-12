Ученые отыскали популярную специю, которая поможет в борьбе с Covid-19 / УНИАН

Группа ученых из Индии пришла к выводу, что черный перец может бороться с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте специализированного издания Journal of Biomolecular Structure and Dynamics.

По словам исследователей, в составе черного перца много пиперина. Данное вещество способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, которые отвечают за его размножение и проникновение в организм человека.

Ученые провели опыты и изучили взаимодействие тридцати специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили - все они в той или иной степени связані с белком S и главной протеазой. А она, в свою очередь, отвечает за размножение вируса. Однако активней всех ведет себя пиперин - который в перце отвечает за острый вкус и аромат специи.

Количество пиперина в разных видах перца зависит от происхождения. Специя из Шри-Ланки содержит 15% этого вещества, а из Вьетнама, Индии и Малайзии — от 2 до 7%. Кроме того, пиперин весьма нестабилен и может терять свои свойства при окислительных процессах (к примеру, при контакте с кислородом).

Однако вопрос использования пиперина в борьбе с коронавирусом, по словам индийских ученых, является только гипотезой.

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