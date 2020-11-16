Ученые предупредили о вспышке еще одной болезни после COVID-19

Многие дети пропустили вакцинацию от кори в этом году, что повышает шанс будущих вспышек инфекции.
Ученые прогнозируют крупные вспышки кори в 2021 году, что может стать последствием опасного коронавируса.
Как пишет MedicalXpress, эксперты призывают на международном уровне принять срочные меры по предотвращению эпидемии кори.
Многие дети пропустили вакцинацию от кори в этом году, что повышает шанс будущих вспышек инфекции.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу октября 2020 года отложенные кампании вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей не прошли запланированную иммунизацию против кори.
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По словам исследователей, заболеваемость корью в 2020 году оказалась низкой благодаря сокращению поездок и борьбе с распространением коронавируса. Однако экономический кризис, вызванный пандемией, напрямую связан с нехваткой продовольствия. При недоедании у детей усугубляется тяжесть инфекции, что приводит к ухудшению результатов и увеличению смертности. Эта проблема особенно актуальна для стран с низким и средним уровнем доходов.
Вакцина от коронавируса
- США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
- Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.