Названы продукты для укрепления иммунитета в сезон простуд

Ученые придумали метод железно укрепить иммунитет в сезон простуд / Gastronom

Хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

Об этом сообщают ученые из Института биологии пищевых систем имени Лейбница и из Мюнхенского технического университета.

Группа немецких исследователей изучила влияние различных продуктов на слюну и, затем, на иммунитет человека. Они обнаружили, что определенные продукты осуществляют активацию фермента, который уничтожает бактерии.

По словам ученых, человеческая слюна важна не только для расщепления пищи. Она содержит в себе антимикробные молекулы, которые защищают от болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, исследователи обнаружили ‒ определенные продукты могут влиять на слюну таким образом, что она образует громадное количество защитных молекул.

Во время эксперимента авторы давали одиннадцати волонтерам жидкости с разными вкусами ‒ кислые, сладкие, горькие, соленые, пряные. Затем они исследовали образцы слюны. Результат исследования показал, что лимонная кислота увеличивала уровень лизоцима (фермента, который уничтожает бактерии) в слюне до десяти раз. Далее ‒ горячий 6-гингерол, который содержится в имбире и повышает количество гипотиоцианата (с противомикробным эффектом) в слюне втрое.

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