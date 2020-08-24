УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые придумали способ замедлить старение мозга

24 августа 2020, 04:22

Исследователи сумели разработать новый способ замедления старения головного мозга.

Здоровье мозга
Ученые придумали способ замедлить старение мозга / clutch.ua

Занятие музыкой в целом сказываются на мозге человека благоприятным образом и замедляют его старение.

Об этом сообщает специализированное издание Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

К таким выводам пришла группа ученых, опубликовавших анализ существующих исследований на эту тему под названием Создание музыки и нейрофизиологическое старение. По мнению ученых, занятие музыкой — это достаточно не простой процесс для мозга, которое требует параллельного анализа информации от нескольких органов чувств. Кроме того, процесс включает в себя также запоминание, чувство награды и осмысления. После занятий музыкой повышается пластичность во фронтальной и височных долях мозга. Это, в свою очередь, повышает устойчивость к возрастным дегенеративным изменениям.

Результаты занятий музыкой у пациентов с когнитивными расстройствами ученые назвали "многообещающими " — именно за счет того, что они повышают пластичность мозга (его способность создавать новые связи). Для этого не нужно быть профессиональным музыкантом, поскольку любители-музыканты тоже выигрывают от регулярного музицирования. Практически все отделы головного мозга вовлечены в процесс.

Читайте такжеПуть к старению и онкологии: врач назвал самые вредные привычки на карантине

Напомним, ранее группа молекулярных биологов и биоинженеров в Университете штата Калифорния (США) раскрыла ключевые механизмы старения и разработала генетические методы увеличения продолжительности жизни.

новости здоровье мозг старение
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые придумали способ замедлить старение мозга». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:07
В них можно утонуть: чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде - фото
04:22
Ученые придумали способ замедлить старение мозга
03:49
Лелея каждый волосок: самые модные брови на осень-зиму 2020-2021 - фото Фото
03:02
Эпидемиолог раскрыл правду о коронавирусе и тестах в Украине Видео
02:27
Погодный экстрим со снегом: какой будет осень 2020 в Украине Видео
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 августа: оживление зла, потеря удачи и подарки судьбы Видео
00:57
Коронавирусные концерты в Германии: ученые провели массовый эксперимент Видео
00:25
Ученые нашли новую причину возникновения диабета
23 августа, воскресенье
23:58
Пациенты после Covid-19 начали лысеть Видео
23:55
Бавария победила ПСЖ и выиграла Лигу Чемпионов Фото
23:45
Коронавирус в Украине и мире 23 августа: за сутки умерли более 5 тысяч человек Видео
23:25
"Смелости хватило ненадолго": у Лукашенко обвинили демонстрантов в штурме Видео
23:06
Гороскоп на День Независимости: преследование неудач, приключения и фарт Видео
22:56
17 погибших: в Грузии автобус сорвался в пропасть
22:28
Трамп поздравил Украину с Днем независимости
21:59
В Швейцарии с неба посыпался шоколадный снег
21:25
В Прибалтике люди выстроились в живую цепь до границы с Беларусью Фото Видео
21:22
"С ними разберемся": у флага оппозиции Лукашенко поблагодарил спасших его силовиков Видео
20:51
"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующих
20:24
В Минске протестующие уходят от резиденции Лукашенко Видео
20:02
В Германии медики сделали открытие последствий Covid-19 Видео
19:48
С автоматом в руках: Лукашенко в бронежилете прилетел в свой дворец Видео
19:07
В Минске люди собрались у резиденции президента: Лукашенко эвакуировали – СМИ Видео
19:06
В Минске протестующие начинают действовать решительно Фото Видео
18:53
Как плохим танцорам украинский флаг мешает мнение
18:37
"Будем иметь с ним дело": в ЕС сделали неожиданное заявление насчет Лукашенко Видео
18:32
В Украину приедет замглавы Госдепа США: названа причина визита
18:27
В МИД не согласны с отчетом Ирана по катастрофе МАУ
18:05
РФ перебрасывает в Беларусь "черных человечков": эксперт оценила угрозы Видео
17:44
Обнародованы фото охраны клиники Шарите, где лежит Навальный Фото Видео
17:42
В России оценили планы Лукашенко поделиться властью в Беларуси Видео
17:25
"Дожимать Лукашенко": у Тихановской раскрыли сценарии передачи власти Видео
17:00
"Не хотим превращать Беларусь во вторую Украину": в ЕС высказались о белорусских протестах Видео
16:56
Экс-помощник президента Кореи рассказал, что происходит с Ким Чен Ыном
16:55
Армия против народа: в Беларуси оценили "последний аргумент" Лукашенко Видео
16:17
В НБУ объяснили, почему рост "минималки" поддержит экономику Украины Видео
16:15
"Заезженные советы": Минск нагло огрызнулся на заявление Зеленского Видео
16:10
Когда подорожает газ: кому из украинцев придется платить больше
15:56
"Масштаб этой слежки потрясает воображение": Яшин рассказал, как "пасли" Навального Видео
15:37
Сотни тысяч протестующих: Беларусь взорвали новые акции против Лукашенко Видео
15:23
В МИД России рассказали, какие сценарии Москва поддержит в Беларуси Видео
15:01
В центре Киева схватили стрелка из "ДНР"
14:58
Забастовка в Беларуси: режим Лукашенко столкнулся с неожиданной проблемой Видео
14:43
Эксперт рассказала, будут ли войска РФ в Беларуси и кого Кремль поддержит на выборах Видео
14:37
Лукашенко готовит силовой вариант: армию Беларуси натравливают на демонстрантов Видео
14:34
"Сильное заявление в адрес Москвы": Навальному в Германии присвоили особый статус Видео
14:03
Медики назвали основные признаки слабого иммунитета
13:57
Половина Украины - в "красной" зоне: кому не светит смягчение карантина Видео
13:53
Катастрофа самолета МАУ: Иран обнародовал данные черных ящиков
13:17
Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 Юлии Тимошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять