Ученые придумали способ замедлить старение мозга / clutch.ua

Занятие музыкой в целом сказываются на мозге человека благоприятным образом и замедляют его старение.

Об этом сообщает специализированное издание Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

К таким выводам пришла группа ученых, опубликовавших анализ существующих исследований на эту тему под названием Создание музыки и нейрофизиологическое старение. По мнению ученых, занятие музыкой — это достаточно не простой процесс для мозга, которое требует параллельного анализа информации от нескольких органов чувств. Кроме того, процесс включает в себя также запоминание, чувство награды и осмысления. После занятий музыкой повышается пластичность во фронтальной и височных долях мозга. Это, в свою очередь, повышает устойчивость к возрастным дегенеративным изменениям.

Результаты занятий музыкой у пациентов с когнитивными расстройствами ученые назвали "многообещающими " — именно за счет того, что они повышают пластичность мозга (его способность создавать новые связи). Для этого не нужно быть профессиональным музыкантом, поскольку любители-музыканты тоже выигрывают от регулярного музицирования. Практически все отделы головного мозга вовлечены в процесс.

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Напомним, ранее группа молекулярных биологов и биоинженеров в Университете штата Калифорния (США) раскрыла ключевые механизмы старения и разработала генетические методы увеличения продолжительности жизни.