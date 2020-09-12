Ученые рассказали, как влияет коронавирус на мозг

Коронавирус может разрушительно влиять на мозг / УНИАН

Специалисты Йельского университета в США пришли к выводу, что коронавирус может оказать разрушительное воздействие на мозг пациентов.

Об этом пишет The Independent.

Такой вывод ученые сделали, проведя соответствующие исследования. Сообщается, что инфекция была обнаружена в мозге человека, умершего от COVID-19, в центральной нервной системе лабораторных мышей, зараженных коронавирусом, и в органоидах – трехмерных культур нейронов, имитирующих головной мозг.

Как отметили ученые, коронавирус вызывает тихую инфекцию, не провоцирующую иммунную реакцию, и ограничивает нейронам доступ к кислороду. В результате погибают и нейроны, и синапсы, нанося вред когнитивным способностям.

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По словам специалистов, вирус проникает в клетки мозга через рецептор АСЕ2, находящийся на поверхности клеточной мембраны. Однако пока не ясно, как именно вирус может попасть в мозг. Предположительно, он может сделать это через обонятельную луковицу, глаза или даже кровеносную систему.

Как сообщал Главред, ранее университетская клиника Джорджа Вашингтона создала видео, на котором наглядно видно, как коронавирус Covid-19 поражает легкие человека.