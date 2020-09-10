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Ученые рассказали, какой популярный продукт опасен при диабете

10 сентября 2020, 00:21

Медики выяснили, какой продукт питания, который есть на столах у миллионов людей, повышает уровень сахара в крови.

Диабет
Ученые рассказали, какой популярный продукт опасен при диабете / УНИАН

Новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Результаты проекта были опубликованы в сентябрьском выпуске журнала Американской диабетической ассоциации.

В недавно завершенном научном эксперименте приняли участие порядка 130 тысяч добровольцев из 21 стран Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также из Китая, Бразилии и Индии Исследование проходило более 10 лет. Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).

Вместе с тем ученые выяснили ‒ белый рис обладает высоким гликемическим индексом, что и приводит к скачку уровня сахара в крови. Кроме того, исследователи отметили, что замена белого риса на бурый (неочищенный) снижает гликемический ответ на 23% и на 57%.

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Напомним, ранее в США ученые-медики выяснили ‒ при добавлении в пищу пациентов в преддиабетическом состоянии корицы всерьез улучшается состояние их здоровья и нормализуется уровень сахара в крови.

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