Ученые рассказали, какой популярный продукт опасен при диабете / УНИАН

Новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Результаты проекта были опубликованы в сентябрьском выпуске журнала Американской диабетической ассоциации.

В недавно завершенном научном эксперименте приняли участие порядка 130 тысяч добровольцев из 21 стран Европы, Северной и Южной Америки, Африки, а также из Китая, Бразилии и Индии Исследование проходило более 10 лет. Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).

Вместе с тем ученые выяснили ‒ белый рис обладает высоким гликемическим индексом, что и приводит к скачку уровня сахара в крови. Кроме того, исследователи отметили, что замена белого риса на бурый (неочищенный) снижает гликемический ответ на 23% и на 57%.

Читайте такжеУченые нашли новое работающее средство борьбы с диабетом

Напомним, ранее в США ученые-медики выяснили ‒ при добавлении в пищу пациентов в преддиабетическом состоянии корицы всерьез улучшается состояние их здоровья и нормализуется уровень сахара в крови.