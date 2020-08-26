Ученые рассказали, какой витамин поможет сжигать жир / real-vin.com

Группа ученых выяснила ‒ именно витамин D поможет людям, которые ведут борьбу с лишним весом.

Об этом сообщает ETimes.

Кроме того, витамин D доступен всем и каждому, поскольку содержится в простых продуктах. Именно он, говорят ученые, играют очень важную роль в процессе сжигания жира.

Также выяснилось, что витамин D поможет не только укрепить кости и зубы, но и поможет сжечь висцеральный жир. А данные отложения на животе, как известно, не только дают исключительно внешние недостатки, но и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего ученые исследовали данные 7 тысяч человек, которые принимали участие в Нидерландском эпидемиологическом исследовании ожирения. Результат показал ‒ люди, которые потребляют мало витамина D, обычно имеют большие жировые запасы в теле.

К слову, ранее некоторые исследования уже показывали, что увеличение потребления витамина D помогает уменьшить накопление жира вокруг внутренних органов.

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Напомним, ранее эксперты составили список диет, которые крайне опасны в условиях коронавирусного карантина.