УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые рассказали, какой витамин поможет сжигать жир

26 августа 2020, 05:32

Исследователи в деталях рассказали - какой витамин поможет людям в похудении.

Витамин
Ученые рассказали, какой витамин поможет сжигать жир / real-vin.com

Группа ученых выяснила ‒ именно витамин D поможет людям, которые ведут борьбу с лишним весом.

Об этом сообщает ETimes.

Кроме того, витамин D доступен всем и каждому, поскольку содержится в простых продуктах. Именно он, говорят ученые, играют очень важную роль в процессе сжигания жира.

Также выяснилось, что витамин D поможет не только укрепить кости и зубы, но и поможет сжечь висцеральный жир. А данные отложения на животе, как известно, не только дают исключительно внешние недостатки, но и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего ученые исследовали данные 7 тысяч человек, которые принимали участие в Нидерландском эпидемиологическом исследовании ожирения. Результат показал ‒ люди, которые потребляют мало витамина D, обычно имеют большие жировые запасы в теле.

К слову, ранее некоторые исследования уже показывали, что увеличение потребления витамина D помогает уменьшить накопление жира вокруг внутренних органов.

Читайте такжеКак похудеть без диет и спорта: японский трюк

Напомним, ранее эксперты составили список диет, которые крайне опасны в условиях коронавирусного карантина.

витамины жир похудение
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, какой витамин поможет сжигать жир». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:56
Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь
05:32
Ученые рассказали, какой витамин поможет сжигать жир
05:05
Астролог сказал, кто хочет всех подмять под себя
04:45
Глаз не оторвать: в моду входят изысканные длинные юбки - фото Фото
04:11
Адвоката Ефремова хотят привлечь к уголовной ответственности
03:40
Чем закончатся протесты в Беларуси: эксперт дал прогноз Видео
03:30
50 оттенков серого: самые модные цвета для ногтей на осень 2020 - фото Фото
03:17
Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом Видео
02:50
"Не быть хромой уткой": аналитик оценила шансы участия Путина в выборах-2024
02:25
Берлинале уменьшил список номинаций из-за гендерной политики
01:56
Диетолог рассказала, как легко и надежно убрать похмелье
01:35
Концерт ко Дню независимости: юрист оценил воровство песен Видео
01:35
"Я б вдул, попец отменный": Полина Фаворская сексуально изогнулась и засветила ягодицы
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
00:45
Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест Фото
00:24
Старый премьер и новая коррупция: как выборы в США повлияют на Украину Видео
25 августа, вторник
23:56
Протесты в Минске: митинг ко Дню независимости завершился террором Фото Видео
23:45
Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек Видео
23:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 августа: "нежданчики" и прибыльные сделки Видео
23:30
"Отравление Навального": глава Госдумы "наехал" на Запад Видео
23:22
Эксперт пояснил, почему Украина не спешит возвращать Донбасс Видео
22:59
Шахтер - Динамо - 1:3. Борьба за Суперкубок завершилась победой киевлян, видео голов Видео
22:29
Зеленский сообщил о прямом диалоге с Путиным
22:20
Зеленский спрогнозировал конец войны на Донбассе
22:00
В России заявили о регистрации вакцины от Covid-19 в виде порошка
21:40
"Отрежут обе ноги": в Киеве пьяный майор прокатился по трем курсанткам – СМИ Видео
21:14
Стало известно, как декоммунизируют мост Патона, Родину-мать и памятник Щорсу
21:10
СМИ узнали, почему Россия отказывается обсуждать Донбасс
20:58
Телефонная зависимость: как избавиться от вредной привычки Видео
20:25
Активисты заявили об отправке боевиков с Донбасса в Беларусь Видео
20:18
Подруга Зеленского заразилась коронавирусом
19:36
Погода в Украине в сентябре 2020: синоптики предупредили о температурном сюрпризе Видео
19:29
Зеленский пояснил решение закрыть Умань для хасидов
19:10
Кардио упражнения: экперты рассказали, как часто выполнять Видео
19:05
Энола Холмс - дата выхода и официальный трейлер скандального фильма Видео
19:00
Пискун объяснил, почему уволился с поста советника генпрокурора Видео
18:40
Астролог раскрыл, у кого огромные амбиции
18:39
В Киеве возле Шулявского моста надолго перекрывают дорогу
18:31
Москва готова заплатить за воду в Крым – экс-представитель президента на полуострове Видео
18:10
Как купить авиабилеты с большой скидкой - советы экспертов
18:07
"Перевернуть флаг по феншую": Вятрович возмущен конкурсом на эскиз герба Украины Видео
18:05
В Беларуси Верховный суд отказался возбуждать дело о непризнании выборов Видео
17:58
Рак и преждевременная смерть: как соль влияет на организм Видео
17:45
Позиция "мямли" для Украины по Беларуси правильная – эксперт Видео
17:43
Использование швейных машин в быту и бизнесе новости компании
17:32
Разумков пояснил отсутствие официального заявления по выборам в Беларуси Видео
17:26
Навальный может не выбраться из клиники Шарите в здравом уме - эксперт Видео
17:25
Мать знаменитой российской актрисы в Крыму свалил инсульт
17:07
Сожжет калории и поможет сбросить вес: зачем и как делать приседания? Видео
16:38
"Тем, кому мы благодарны": как прошел Спецвыпуск шоу Сніданок з 1+1 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять