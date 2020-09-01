Можно ли есть вечером во время диеты - ответ ученых

Ученые рассказали, можно ли есть вечером во время диеты / pixabay.com

Для организма лучше всего организовать приемы пищи днем ‒ соотносясь с естественным циркадным ритмом, поскольку именно в такие часы калории используются эффективнее всего.

Об этом сообщает портал The Conversation.

Вышеуказанный факт установили в статье ученых Абердинского университета (Шотландия).

Кроме того, употребление большого количества калорий поздним вечером приводит к увеличению веса, вероятно, по причине сниженной регуляции аппетита в это время суток. И, напротив, употребление большей части калорий утром способствует потере веса.

Как указывают ученые, исследования на людях, чьи циркадные ритмы были намеренно нарушены (или искусственно, или из-за синдрома ночного переедания), показало, что организм человека действительно предпочитает, чтобы мы принимали пищу днем.

Кроме того, выяснилось, что у тех, кто ест с утра, – более высокий уровень физической активности, по сравнению с теми, кто пропускает завтраки. Также исследователи предполагают, что теоретически утренний прием пищи дает больше сил и энергии в течение суток.

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Напомним, ранее эксперты предупредили, что какие диеты увеличивают риск заразиться китайским коронавирусом Covid-19.