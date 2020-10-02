Ученые рассказали, почему нельзя пить кофе сразу после безсонной ночи

Предыдущие исследования показали, что недосыпание в течение долгого времени может привести к метаболическим проблемам. / Фото pixabay.com

Если вы похожи на многих людей, которые полагаются на кофе для прилива энергии по утрам, ваше первое действие после плохого ночного сна - это взять кружку крепкого напитка. Но это может иметь негативные последствия в тот же день.

Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале питания, употребление кофе перед завтраком после плохого сна может нарушить контроль сахара в крови. Исследователи из Университета Бата изучили образцы крови 29 взрослых в течение трех ночных экспериментов, чтобы сравнить их уровень сахара в крови наутро после хорошего или плохого сна с различными сценариями завтрака.

В одном эксперименте участники спали нормально, употребляя сладкий напиток после пробуждения с достаточным количеством глюкозы и калорий, чтобы имитировать типичный завтрак.

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В двух других экспериментах участники провели ночь нарушенного сна (пробуждение каждый час) с сладким напитком утром и ночь нарушенного сна с чашкой крепкого черного кофе утром, за 30 минут до сладкого напитка. Каждый участник испытал все три сценария в случайном порядке.

Исследователи обнаружили, что употребление чашки крепкого кофе, содержащей около 300 мг кофеина, увеличивало уровень сахара в крови участников на 50%, когда они позже завтракали.

"Проще говоря, наш контроль сахара в крови нарушается, когда первое, с чем наши тела контактируют, - это кофе, особенно после ночи нарушенного сна", - сказал Джеймс Беттс, который курировал исследование и является соруководителем Центра питания.

"Мы могли бы улучшить это, сначала поев, а потом выпив кофе, если чувствуем, что все еще нуждаемся в нем. Знание этого может иметь важные преимущества для здоровья для всех нас", - говорит он.

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В остальном кофе обычно считается безопасным для питья, до пяти чашек в день, и, согласно предыдущим исследованиям, может иметь много преимуществ для здоровья, например, снижает риск некоторых заболеваний.

Немного хороших новостей: исследование показало, что одна только ночь плохого сна, похоже, не имела негативных побочных эффектов на метаболизм, когда участники завтракали.

Предыдущие исследования показали, что недосыпание в течение долгого времени может привести к метаболическим проблемам, поэтому полезно знать, что участники, похоже, смогли восстановиться после одной тяжелой ночи.

Гарри Смит, ведущий исследователь сказал, что это несколько обнадеживает для отдельных случаев плохого сна, но необходимы дополнительные исследования о том, как лучше всего уменьшить потенциальные последствия бессонницы для здоровья.

"Нам нужно гораздо больше узнать о влиянии сна на наш метаболизм, например, о том, сколько нарушений сна необходимо, чтобы нарушить наш метаболизм, и каковы некоторые из долгосрочных последствий этого, а также то, как упражнения, например, может помочь противостоять этому", - сказал Смит.