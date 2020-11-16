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Ученые рассказали, помогут ли тесты на обоняние выявлять COVID-19

16 ноября 2020, 00:52

Лондонские исследователи прокомментировали ситуация с определением китайского коронавируса.

Обоняние
Ученые рассказали, помогут ли тесты на обоняние выявлять COVID-19 / Pinterest

Один из лучших способов сдерживания распространения COVID-19 – это быстрое выявление людей, которые им заражены. Главный фактор, который позволяет отличить китайский коронавирус от прочих заболеваний - потеря обоняния.

Как пишут в статье для издания The Lancet специалисты из Королевского колледжа Лондона, данные, полученные в новом исследовании, подтвердили, что потеря обоняния (аносмия) была ключевым симптомом COVID-19 (начиная с апреля 2020 года). Сообщается, что 65% взрослых с положительным тестом на коронавирус сообщали о потере обоняния. Причем у значительной части из них никогда не повышалась температура. Кроме того, у 40% людей с симптомом COVID-19 наблюдалась и лихорадка.

Примерно у 16% людей с положительным результатом на коронавирус анализа потеря обоняния была единственным симптомом. Ученые также отмечают, что во время заражения COVID-19 аносмия длится в среднем семь дней, а лихорадка продолжается всего три дня.

В целом, данные свидетельствуют о том, что внезапная потеря обоняния является гораздо более частым ранним симптомом COVID-19, чем лихорадка (причем во всех возрастных группах). Соответственно, аносмия в среднем в 20 раз более надежный показатель положительного результата теста на COVID-19 у молодых людей и в 13 раз более надежный показатель у пожилых людей, чем все остальные симптомы.

Коронавирус обоняние - что было ранее:

  • Известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые заразились коронавирусом, резко теряют обоняние.
  • Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что после коронавируса не все люди могут восстановить обоняние до того уровня, который был до болезни.
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