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Ученые рассказали, как людям избегать ранней смерти

21 мая 2020, 05:27

Группа британских ученых рассказала, что нужно делать людям ради избегания преждевременной смерти.

Смерть, ученые
Ученые рассказали, как людям избегать ранней смерти / iStock

Группа исследователей, которые представляют Имперский колледж Лондона и Кембриджский университет (Великобритания) установили: регулярные поездки на велосипеде ‒ крайне эффективный способ к минимуму свести риски преждевременной смерти.

Соответствующее сообщение и результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном издании MedicalXpress. Согласно тексту, ученые тщательнейшим образом следили за состоянием здоровья и образом жизни трехсот тысяч человек на протяжении двадцати пяти лет (с 1991 по 2016 год).

Читайте такжеСмерти от коронавируса можно избежать: ученые нашли способОказалось ‒ те люди, кто ездил на работу на велосипеде получали снижение в 20 процентов риска ранней смерти. Более того, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снизился для таких людей на 24 процента. Кроме того, у велосипедистов на 16 процентов снизился риск умереть от онкологических заболеваний, а число диагностированных опухолей (как доброкачественных, так и злокачественных) — на 11 процентов.

Интересно, что, по данным ученых, пешие прогулки давали меньший эффект для здоровья, чем велосипедные поездки. У людей-пешеходов число случаев рака снизилось на 7 процентов, взаимосвязь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний достоверно определить не получилось. Как считают исследователи, люди, которые ходят пешком на работу, не могут избежать влияния других, до конца не проверенных факторов, негативно влияющих на организм.

Напомним, ранее группа специалистов из Медицинской школы Йельского университета и Университета штата Алабамы более тридцати лет исследовали около пяти тысяч американцев из разных городов. Исследователи выяснили, что уровень образования, которые получают люди, напрямую влияет на то, сколько они проживут.

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