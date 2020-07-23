Ученые создали тест, способный выявить рак за 4 года до его начала

Новый анализ ищет специфические химические изменения в крови./Pixabay

Ученые разработали простой анализ крови, который может обнаружить пять распространенных видов рака на четыре года быстрее, чем современные методы.

По информации Express.co.uk, неинвазивная методика PanSeer имеет точность более 90 процентов и может привести к скринингу опухолей легких, кишечника, пищевода, печени и желудка. Профессор Кун Чжан из Калифорнийского университета в Сан-Диего сказал: "Конечная цель - регулярно проводить подобные анализы крови во время ежегодных медицинских осмотров".

"Пятилетняя выживаемость больных раком молочной железы, вероятно, самая высокая среди всех больных раком. Это в основном связано с наличием маммограмм и ранним обнаружением рака молочной железы. Но ближайшая цель - проверить людей с более высоким риском", - говорит профессор.

Новый анализ ищет специфические химические изменения в крови, известные как метилирование. Описанный в журнале Nature Communications, он обнаружил рак в 91% образцов плазмы, взятых у людей, у которых в то время не было симптомов.

Они пришли от 605 пациентов, 191 из которых были диагностированы с одним из пяти типов рака - через один-четыре года. Кроме того, тест выявил рак у 88 процентов из 113 человек, которым уже был поставлен диагноз, и выявил 95 процентов здоровых образцов.

Профессор Чжан сказал: "Выживаемость больных раком значительно увеличивается, когда заболевание идентифицируется на ранних стадиях, поскольку опухоль может быть удалена хирургическим путем или обработана соответствующими препаратами. Однако существует лишь ограниченное количество скрининговых тестов для нескольких типов рака".

Это исследование уникально тем, что оно имело доступ к образцам из проекта, начатого в 2007 году с участием китайских пациентов, у которых еще не был диагностирован рак. Каждый участник сдал кровь в течение 10 лет и регулярно проходил осмотры у врачей. Это позволило команде найти раковые маркеры намного раньше, чем обычные процедуры. Они смогли исследовать образцы как здоровых, так и больных людей из одного и того же сообщества.

Профессор Чжан сказал: "Мы показываем, что PanSeer выявляет пять распространенных видов рака у 88 процентов постдиагностических пациентов со специфичностью 96 процентов. PanSeer также обнаруживает рак у 95 процентов бессимптомных людей, у которых впоследствии был диагностирован диагноз. Эти результаты показывают, что рак может быть неинвазивно обнаружен за четыре года до нынешнего уровня лечения".

PanSeer сможет обнаружить опухоли на очень ранней стадии у пациентов, у которых нет симптомов заболевания.

"Необходимы дальнейшие широкомасштабные исследования, чтобы подтвердить потенциал теста для раннего выявления рака у людей с предварительной диагностикой", - говорит профессор Чжан.