Ученые установили, как красное вино влияет на организм / УНИАН

Два вида полифенолов, которые входят в состав красного вина, оказывают серьезное влияние на патогены, которые характерны для ротовой полости.

Об этом сообщает портал Menslife со ссылкой на исследование британских ученых.

Как сообщают исследователи, полифенолы в значительной степени ухудшают способность микроорганизмов прилипать к зубам и слизистым оболочкам рта.

Когда люди пьют красное вино и наслаждаются его вкусом, то во рту происходит борьба с патогенными микроорганизмами. Если сочетать напиток с пробиотиком Streptococcus dentisani, то уменьшается риск активного размножения бактерий в полости рта. Соответственно, вероятность патологических состояний зубов, в том числе кариеса, также снижается.

Стоматологи согласны с мнением ученых, однако рекомендуют не злоупотреблять красным вином (по причине повышенной кислотности).

К слову, естественно, это исследование было далеко не первым, которое доказывает пользу красного вина. До того эксперты выяснили, что напиток благоприятно влияет на состояние сердца и сосудов, а также улучшает циркуляцию крови в организме.

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Вино влияние на организм - что было ранее: