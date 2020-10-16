Ученые установили, как красное вино влияет на организм

Оказывается, хмельной напиток непосредственно влияет на человеческий организм.
Два вида полифенолов, которые входят в состав красного вина, оказывают серьезное влияние на патогены, которые характерны для ротовой полости.
Об этом сообщает портал Menslife со ссылкой на исследование британских ученых.
Как сообщают исследователи, полифенолы в значительной степени ухудшают способность микроорганизмов прилипать к зубам и слизистым оболочкам рта.
Когда люди пьют красное вино и наслаждаются его вкусом, то во рту происходит борьба с патогенными микроорганизмами. Если сочетать напиток с пробиотиком Streptococcus dentisani, то уменьшается риск активного размножения бактерий в полости рта. Соответственно, вероятность патологических состояний зубов, в том числе кариеса, также снижается.
Стоматологи согласны с мнением ученых, однако рекомендуют не злоупотреблять красным вином (по причине повышенной кислотности).
К слову, естественно, это исследование было далеко не первым, которое доказывает пользу красного вина. До того эксперты выяснили, что напиток благоприятно влияет на состояние сердца и сосудов, а также улучшает циркуляцию крови в организме.
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Вино влияние на организм - что было ранее:
- До того ученые из Альбертского университета (Канада) выяснили, что бокал вина равен часу в тренажерном зале
- Группа исследователей из медицинской школы Университета имени Джорджа Вашингтона (США) установила - красное вино помогает сохранять людям остроту зрения до самой старости.