Ученые установили, как связаны куркума и проблемы со зрением

Оказалось, что популярная приправа для пищи оказывает интересный эффект на органы зрения.
Исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.
Об этом сообщает специализированный портал Microbiology Society
Ученые из Техасского университета (Галвестон, США) доказали свой вывод, проведя экспериментальное лечение собак упакованным в наночастицы куркумином.
Сейчас исследователи занимаются адаптацией терапии куркумой для человека и утверждают, что данный метод подойдет для лечения катаракты и увеита – заболеваний, которые постепенно могут привести к слепоте.
К слову, увеит ‒ воспаление сосудистой оболочки глаз, которое чаще всего вызывает болезненные ощущения, постепенно снижает зрение и в конце приводит к слепоте. Причем от этого заболевания страдают как люди, так и животные.
"Терапия может потенциально использоваться для лечения катаракты и увеита у людей и наши результаты помогут ускорить разработку препаратов для человека. Ключевым преимуществом нового метода терапии, как подчеркнули ученые, станет отсутствие побочных действий", — заявил соавтор исследования, доктор медицины Эрин Скотт.
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