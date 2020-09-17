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Ученые установили, как связаны куркума и проблемы со зрением

17 сентября 2020, 05:03

Оказалось, что популярная приправа для пищи оказывает интересный эффект на органы зрения.

Куркума
Ученые установили, как связаны куркума и проблемы со зрением / Minsknews

Исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Об этом сообщает специализированный портал Microbiology Society

Ученые из Техасского университета (Галвестон, США) доказали свой вывод, проведя экспериментальное лечение собак упакованным в наночастицы куркумином.

Сейчас исследователи занимаются адаптацией терапии куркумой для человека и утверждают, что данный метод подойдет для лечения катаракты и увеита – заболеваний, которые постепенно могут привести к слепоте.

К слову, увеит ‒ воспаление сосудистой оболочки глаз, которое чаще всего вызывает болезненные ощущения, постепенно снижает зрение и в конце приводит к слепоте. Причем от этого заболевания страдают как люди, так и животные.

"Терапия может потенциально использоваться для лечения катаракты и увеита у людей и наши результаты помогут ускорить разработку препаратов для человека. Ключевым преимуществом нового метода терапии, как подчеркнули ученые, станет отсутствие побочных действий", — заявил соавтор исследования, доктор медицины Эрин Скотт.

Улучшение зрения - ранее Главред сообщал:

  • Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказала, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).
  • Известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал детально о полезных свойствах моркови
Куркума зрение лечение здоровье
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