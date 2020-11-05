Ученые установили, от чего зависит опасность заражения людей COVID-19 / УНИАН

Количество и размер вдыхаемых вирусных частиц могут повлиять на шансы заразиться COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено в Университете штата Южная Дакота (США). Ученые разработали модель для отслеживания размеров капель, которые могут достичь наиболее уязвимой области дыхательных путей человека.

Исследователи определили, какой размер капель с наибольшей вероятностью попадет в носоглотку. Оказалось, что легче всего туда проникают капли размером от 2,5 до 19 микрон. Хорошая новость заключается в том, что плотно прилегающие маски для лица могут блокировать капли того размера, которые с наибольшей вероятностью достигнут первоначального места заражения – носоглотки. Кроме того, эти данные будут полезны при разработке ингаляционных противовирусных терапевтических средств и таргетных интраназальных вакцин. Они и будут достигать первоначального очага инфекции.

Чтобы выяснить количество коронавируса, который необходим для заражения, ученые изучили данные об инфицировании хоровой группы, в которой один человек передал коронавирус 52 из 61 члена хора. Они определили, что 300 вирионов было достаточно в качестве порога заражения.

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