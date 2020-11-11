Ученые установили, почему возникают распространенные виды рака / Tomocentr

Западные ученые установили, что обычная бактерия (fusobacterium nucleatum), которая обычно безвредно обитает в деснах, играет заметную роль в распространении некоторых видов рака.

Об этом сообщает портал Рубежи здоровья. По словам ученых, в здоровом человеческом рту фузобактерии не вызывают никаких проблем. Однако при плохой гигиене полости рта, диабете и других болезненных состояниях они могут стать причиной пародонтита, тонзиллита и аппендицита.

Лабораторные исследования и данные, которые медики получили у пациентов, демонстрируют, что эта бактерия может перемещаться по крови и инфицировать опухолевые клетки, прикрепляясь к молекуле сахара на их поверхности. Там она вызывает ряд сигналов и иммунных ответов организма, которые приводят к миграции опухолевых клеток.

Если выводы в дальнейшем будут подтверждены, то работа с F. Nucleatum, полагают ученые, поможет углублению понимания того, как микробиом влияет на прогрессирование опухолей, а также, вероятно, укажет путь к новым подходам в лечении онкологии.

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