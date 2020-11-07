Ученые узнали, чем опасен для тела обычный рис / Njama

Рис - один из наиболее широко потребляемых продуктов во всем мире, но он опасен тем, что содержит в себе большое количество мышьяка.

К такому выводу пришли ученые из Шеффилдского университета (Великобритания). Оказалось, что рис поглощает примерно в десять раз больше токсичного неорганического мышьяка, чем другие зерновые культуры.

По словам ученых, рис выращивают на затопленных рисовых полях, которые поглощают канцерогенные соединения, присутствующие в почве. Загрязненные подземные воды считаются самой большой угрозой для здоровья людей с точки зрения воздействия мышьяка, который используют для орошения риса.

К слову, во многих азиатских странах нет правил, которые бы устанавливали ограничения на неорганический мышьяк при потреблении риса. Ученые провели новое исследование, которое показало, какие методы приготовления риса больше всего снижают содержание мышьяка и сохраняют его питательные вещества.

Они провели исследования четырех процессов приготовления риса ‒ с использованием немытого риса, промытого риса, предварительно замоченного риса и пропаренного риса. Когда ученые закончили анализировать результаты, то обнаружили, что пропаривание снижает наибольшее количество мышьяка из риса, сохраняя при этом его питательные вещества.

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