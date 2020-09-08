Ученые узнали, как часто счастливые пары должны заниматься сексом

Средний взрослый человек предпочитает заниматься сексом 54 раза в год / hochu.ua

Социологи любят изучать пары почти так же, как они любят изучать секс, поэтому существует масса информации о том, как часто счастливые пары должны спать вместе.

В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Social Psychological and Personality Science, изучались 30 000 пар старше 40 лет. Ученые обнаружили, что секс один раз в неделю - идеальное средство для пар. Однако пары, у которых было больше секса, не были более или менее счастливыми, но пары, у которых было меньше секса, сообщали, что они менее удовлетворены в сексуальном плане.

Другое исследование, проведенное в 2017 году в Архиве сексуального поведения, показало, что средний взрослый человек предпочитает заниматься сексом 54 раза в год, что примерно соответствует разу в неделю.

В еще одном исследовании, проведенном в Университете Карнеги-Меллона, пары разделились на две группы: группа A поддерживала нормальную сексуальную жизнь, а группа B имела в два раза больше секса, чем обычно. В конце исследования группа B фактически сообщила, что секс "не доставлял большого удовольствия" и начинал ощущаться как рутинная работа.

Итак, что нам делать?

В исследовании Карнеги-Меллона все было правильно. Если в ваших отношениях нет напряжения и ваши потребности удовлетворяются, почему мы (или наука!) Должны задавать вопросы, как часто вы должны заниматься этим со своим партнером ?!

Сексуальное давление исходит со всех сторон, и чтение исследования за исследованием, чтобы сказать вам, нормальна ли ваша сексуальная жизнь, довольно контрпродуктивно. То, как часто вы занимаетесь сексом, не делает отношения "счастливыми". Часто секс наступает тогда, когда вы чувствуете себя счастливым в своей жизни. Стресс на работе, финансовые проблемы или семейная драма - все это негативно сказывается на нашем психическом здоровье и может снизить ваше либидо. Тот факт, что у вас меньше секса, чем вы думаете о нормальных условиях, не означает, что ваши отношения плохи.

Независимо от того, занимаетесь ли вы сексом четыре раза в неделю и любите его каждую секунду или наслаждаетесь времяпрепровождением в спальне раз в две недели, ваши отношения не должны полагаться на количество, чтобы считаться счастливыми. Вы сами решаете, что для вас нормально, а не наука. В любом случае, нормальность - это просто социальная конструкция, которая заставляет нас чувствовать себя хуже других. Нормально или нет, каждый определяет сам для себя. А это и есть наиболее правильный рецепт.