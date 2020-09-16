Ученые узнали, как популярность в школе влияет на риск инсульта во взрослой жизни

Шведские ученые отследили 14000 человек. / УНИАН

Исследователи обнаружили, что подростки, которые непопулярны в школе, в более позднем возрасте подвергаются риску сердечного приступа или инсульта.

Исследование предполагает, что социальные отношения и эмоциональные травмы в подростковом возрасте имеют длительное влияние на здоровье, сообщает The Daily Mail.

Группа исследователей из Стокгольмского университета обнаружила, что дети, которые были маргинализованы в возрасте 13 лет, на 33% чаще страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями во взрослом возрасте. Шведские ученые отследили 14000 человек, родившихся в 1953 году.

В возрасте 13 лет популярность каждого участника оценивалась путем опроса каждого ребенка в каждом классе, с кем они предпочитают общаться. Затем участников отслеживали до 2016 года.

Исследователи, пишущие в медицинском журнале BMJ Open, обнаружили, что те дети, которые чувствовали себя одинокими, испытывали проблемы с сердцем или кровообращением в более позднем возрасте.

Исследователи заявили: "Отношения со сверстниками играют важную роль в эмоциональном и социальном развитии детей и могут иметь значительные долгосрочные последствия для их здоровья. Существуют убедительные доказательства нейробиологии о том, как социальные отношения модулируют нейроэндокринные реакции, которые впоследствии влияют на систему кровообращения, увеличивая риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний".

Отдельное исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что у одиноких людей больше шансов заболеть диабетом второго типа в более позднем возрасте.

Вместе эти два документа подчеркивают влияние эмоционального и психического здоровья на физические заболевания.

Британские исследователи, пишущие в журнале Diabetologia, отслеживали 4000 человек в возрасте старше 50 лет в течение 12 лет.

Они обнаружили, что те, кто сообщал о своем одиночестве в начале исследования, имели значительно большую вероятность развития диабета, чем те, кто этого не делал.