Ученые узнали, насколько опасным может быть кашель курильщика

Раннее выявление ХОБЛ важно для наблюдения за раком легких. / slovami.net

Хронический кашель с выделением слизи, хрипы, стеснение в груди и одышка являются симптомами хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

MedicAlert объяснил, что ХОБЛ включает хронический бронхит (длительное воспаление дыхательных путей) и эмфизему (повреждение воздушных мешков).

Хронический бронхит

Это воспаление и раздражение бронхов, поясняет MedlinePlus. Бронхиальные трубки - это дыхательные пути, по которым воздух поступает в воздушные мешочки в легких и из них. Раздражение труб вызывает скопление слизи, затрудняя поступление кислорода и углекислого газа из организма в легких.

Эмфизема

В клинике Майо объяснили, что эмфизема возникает при повреждении воздушных мешков, в результате чего внутренние стенки ослабевают и разрываются. Это уменьшает площадь поверхности легких, что снижает количество кислорода, попадающего в кровоток.

Во время выдоха старый воздух остается в ловушке, не оставляя места для свежего, богатого кислородом воздуха. Курение - самая частая причина развития ХОБЛ - еще одна веская причина бросить курить навсегда.

Это состояние здоровья со временем ухудшается, а это означает, что человек теряет способность выполнять физические задачи.

Другие признаки ХОБЛ включают усталость, потерю веса и опухшие лодыжки - и это состояние необратимо.

Необратимое повреждение легких - это печальная реальность состояния, связанного с раком легких. Не у всех с ХОБЛ разовьется рак легких, но наличие этого заболевания увеличивает риск.

В исследовательской статье, опубликованной в European Respiratory journal, отмечается, что "раннее выявление ХОБЛ важно для наблюдения за раком легких".

Они заявили, что ХОБЛ является "значительным фактором риска рака легких" и ухудшает перспективы смертельного заболевания.

Чтобы продемонстрировать, они обнаружили, что 92 процента людей с раком легких 1 стадии выживали в течение пяти лет с момента постановки диагноза.

Однако для людей с ХОБЛ этот шанс на выживание резко снизился.

Только 77 процентов людей с раком легких 1 стадии выживали в течение пяти лет с момента постановки диагноза, если у них была ХОБЛ.

Чтобы замедлить прогрессирование ХОБЛ, нужно вообще отказаться от курения - и могут быть прописаны лекарственные ингаляторы.

Кашель курильщика может быть признаком ХОБЛ, поэтому его нельзя игнорировать.

Эта опасность для здоровья может сократить вашу жизнь, и ее следует воспринимать как предупреждающий знак о том, что вам нужно отказаться от курения.

Признаки рака легких, как указывает Национальная служба здравоохранения, включают кровохарканье и постоянную одышку.

Другие симптомы заболевания включают боль при дыхании или кашле.

Если вы хотите помочь бросить курить в октябре этого года, загрузите бесплатное приложение NHS Stoptober.