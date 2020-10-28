Ученые выяснили, чем опасна для тела диетическая газировка / russianheadlines.com

Сладкие напитки с сахаром, если их употреблять в больших количествах, несут с собой вред для сердечно-сосудистой системы. Однако недавно американские ученые выяснили, что диетические напитки могут ничуть не меньше навредить здоровью человека.

Об этом сообщают журналисты американского телеканала CNN. По их информации, французские ученые провели эксперимент. В ходе него группа добровольцев пила диетические напитки с альтернативными подсластителями ‒ искусственными (по типу аспартама или сукралозы), и натуральными (по типу стевии).

После эксперимента оказалось, что у них на 20% повысился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем у группы, которая пила несладкие жидкости.

Исследователи продолжают своей проект ‒ чтобы понять, связана ли эта зависимость с конкретным искусственным подсластителем, типом напитка либо другой скрытой проблемой организма. Пока ученые предполагают, что люди, которые сейчас чаще выбирают диетическую газировку, в большинстве случаев всего равно имеют ожирение и имеют предрасположенность к болезням сердца.

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