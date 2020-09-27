Ученые выяснили, из какого материала лучше всего шить маски

Ученые выяснили, из чего лучше шить маску / УНИАН

Калифорнийские ученые поведали, какие маски наиболее эффективно способны защитить от заражения коронавирусом.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале PLOS ONE, пишет Reuters.

Ученые исследовали гидрофобность тканей (хлопок, полиэстер, шелк), измеряемую по их сопротивлению проникновению мелких и аэрозольных капель воды, что является важным каналом передачи вируса, вызывающего COVID-19.

Как оказалось, лучшими антимикробными и противовирусными свойствами обладает натуральный шелк, выращенный в экологически чистых условиях. Дезинфицирующее действие оказывает имеющаяся в нем медь. Кроме того, шелк "дышит" на всем протяжении его применения, в то время как хлопок перестает выполнять защитные функции уже через полчаса после начала использования, впитывая жидкости извне. Также шелк легко очищается и не теряет защитных качества при стирке.

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Хотя шелк реже используется в качестве вспомогательного материала для специальных средств индивидуальной защиты и защитных покрытий для лица, он уже используется в биомедицинских материалах, таких как хирургические швы.