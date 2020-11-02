Ученые выяснили, как недосып бьет по способности работать

Исследователи закончили изучать особенно влияния нехватки сна на человеческое тело.
Современный ритм жизни часто отличается тем, что люди экономят время и толком не высыпаются. Американские ученые решили провести научный эксперимент, который смог бы показать идеальное количество часов сна.
Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Scientific American. Оказалось, что невозможно эффективно выполнять работу в том случае, если люди спят слишком мало.
По словам ученых, сон менее семи часов крайне негативно сказывается на качестве умственной деятельности и снижает концентрацию внимания.
Ученые установили, что специалист, который не выспался, регулярно допускает ошибки, страдает от невнимательности и часто выполняет действия автоматически ‒ без обдумывания.
Авторы исследования утверждают, что людям стоит спать больше, чем они привыкли.
Для улучшения качества ученые напомнили о простых правилах:
- в помещении должен быть чистый свежий воздух;
- оптимальная температура - не выше 17 градусов;
- постельные принадлежности и пижама должны быть из натуральных материалов;
- последний прием пищи стоит проводить как минимум за три часа до отхода ко сну.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Ученые спрогнозировали, что через пять лет около 20% жителей Земли будут страдать от ожирения (по причине недосыпа).
- Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций.