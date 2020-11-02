Ученые выяснили, как недосып бьет по способности работать / Pixabay

Современный ритм жизни часто отличается тем, что люди экономят время и толком не высыпаются. Американские ученые решили провести научный эксперимент, который смог бы показать идеальное количество часов сна.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Scientific American. Оказалось, что невозможно эффективно выполнять работу в том случае, если люди спят слишком мало.

По словам ученых, сон менее семи часов крайне негативно сказывается на качестве умственной деятельности и снижает концентрацию внимания.

Ученые установили, что специалист, который не выспался, регулярно допускает ошибки, страдает от невнимательности и часто выполняет действия автоматически ‒ без обдумывания.

Авторы исследования утверждают, что людям стоит спать больше, чем они привыкли.

Для улучшения качества ученые напомнили о простых правилах:

- в помещении должен быть чистый свежий воздух;

- оптимальная температура - не выше 17 градусов;

- постельные принадлежности и пижама должны быть из натуральных материалов;

- последний прием пищи стоит проводить как минимум за три часа до отхода ко сну.

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