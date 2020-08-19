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Ученые выяснили, как связаны депрессия и тяжелый коронавирус

19 августа 2020, 02:30

Оказывается, популярная психическая проблема связана с тяжелыми формами коронавируса напрямую.

Китайский коронавирус
Ученые выяснили, как связаны депрессия и тяжелый коронавирус / НСН

У тех людей, которым медики подтвердили психиатрические диагнозы, гораздо чаще и тяжелее протекает китайский коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается на специализированном портале Medrxiv.

Такие результаты показало исследование, которое провела международная группа ученых. Всего ими были проанализированы данные 50 тысяч британцев с различными расстройствами.

Специалисты давно подтвердили факт того, что коронавирусная инфекция может вызывать различные неврологические и психические расстройства у переболевших. Теперь же установлена и обратная связь. Исследователи из Университета Сычуани, Каролинского института и Университета Исландии опубликовали итоги исследования, в котором связали психические расстройства с риском заражения, тяжелого течения и смерти от SARS-CoV-2.

Всего ученые изучили данные о здоровье 421 тысяч человек, среди которых 50 815 — люди с психическими расстройствами. Оказалось ‒ психические проблемы могут приводить к изменению иммунных реакций, поскольку у них наблюдаются "неоптимальное поведение и неспособность применять стратегии смягчения последствий" пандемии.

Всего же самым опасным расстройством в плане заражения, тяжелого течения и смерти во время китайского коронавируса ученые признали депрессию.

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Напомним, ранее в США составили перечень основных симптомов китайского коронавируса COVID-19 и в какой последовательности они проявляются у больных пациентов.

китайский коронавирус Covid-19 депрессия психические расстройства
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