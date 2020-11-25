Ученые выяснили, как связаны гранат и профилактика коронавируса

Выяснилось, что популярный фрукт и распространенная инфекция тесно связаны между собой.
Ученые закончили исследование влияния гранатной кожуры на предупреждение инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщается в научном журнале Molecular and Cellular Biochemistry. Изучение проводилось на базе Университета Баня-Луки в Боснии и Герцеговине группой ученых во главе с доктором Релеем Суручичем.
Выснилось, что в кожуре граната содержатся вещества, которые помогают в борьбе с болезнями, поражающими дыхательные пути (гидролизуемый танин, флавоноид, антоциан и другие фенолы). Далее, PoPEx — экстракт кожуры граната — ученые проанализировали с помощью компьютерной симуляции (in silico). В ходе изучения были получены данные, которые подтверждали возможность воздействия на избранные белки-мишени. Они не допускали проникновение патогена в клетку тканей органов. Для полноценного внедрения в терапию необходимо были произвести дополнительные исследования в лабораторных условиях в пробирке (in vitro), а затем и на живом организме (in vivo).
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что китайским вирусом можно заразиться через фрукты,
- Кроме того, медик предупреждал, что китайский вирус можно подцепить, в частности, после нажатия кнопки лифта в многоквартирном доме.