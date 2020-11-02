Ученые выяснили, как связаны томатный сок и высокое давление

Томатный сок / depositphotos.com

Регулярное употребление томатного сока в рационе человека может снизить артериальное давление и сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета, сообщается в журнале Food Science and Nutrition. В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Они в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

Результаты исследования продемонстрировали значительное снижение кровяного давления у 94 испытуемых с гипертонией, а также сокращение липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина") у 125 добровольцев.

Исследователи также отмечают, что полученный эффект в равной степени наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей разного возраста.

Японские ученые подчеркнули, что их исследование является первым, которое изучило влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней.

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