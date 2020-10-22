Ученые выяснили, как значительно снизить смертность от коронавируса

76% смертельных случаев во время первой волны пандемии случилось среди людей из предполагаемой группы риска.
Значительно снизить количество летальных исходов от опасного коронавируса можно защитив наиболее уязвимую группу населения, которая составляет всего 5%. Таким образом количество смертей сократится на 75%.
К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, обработав данные более 8 миллионов пациентов. Результаты опубликованы в BMJ в четверг, 22 октября.
Как выяснилось, 76% смертельных случаев во время первой волны пандемии случилось среди людей из предполагаемой группы риска.
"Эта модель позволит разработать клинические рекомендации, чтобы люди могли соблюдать соответствующие меры защиты от COVID-19", - заявила профессор Джулия Хиписли-Кокс.
При этом идея целевой блокировки обсуждалась с самого начала с тех пор, как в марте объявили пандемию.
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"Это невероятный результат, если на 5% лиц в группе риска, приходится 75% смертей. Для нас это означает, что теперь мы можем заранее определить этих наиболее уязвимых людей, для которых риск заболеть больше в 50 раз, чем другим 95%. Этот результат подтверждает концепцию целевой блокировки, если найти способы защиты этих 5%, например, регулярное тестирование их ближайших контактов, тогда это бы существенно облегчило работу для системы здравоохранения в целом", - говорит профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Марк Вулхаус.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Ольга Голубовская сообщила, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в Украине может улучшиться ближе к марту будущего года
- По состоянию на четверг, 22 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 322 879 человек. За сутки еще +7 053 человека. Таким образом, установлен новый суточный антирекорд.