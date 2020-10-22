Ученые выяснили, как значительно снизить смертность от коронавируса

Ученые выяснили,как снизить смертность от коронавируса / Reuters

Значительно снизить количество летальных исходов от опасного коронавируса можно защитив наиболее уязвимую группу населения, которая составляет всего 5%. Таким образом количество смертей сократится на 75%.

К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, обработав данные более 8 миллионов пациентов. Результаты опубликованы в BMJ в четверг, 22 октября.

Как выяснилось, 76% смертельных случаев во время первой волны пандемии случилось среди людей из предполагаемой группы риска.

"Эта модель позволит разработать клинические рекомендации, чтобы люди могли соблюдать соответствующие меры защиты от COVID-19", - заявила профессор Джулия Хиписли-Кокс.

При этом идея целевой блокировки обсуждалась с самого начала с тех пор, как в марте объявили пандемию.

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"Это невероятный результат, если на 5% лиц в группе риска, приходится 75% смертей. Для нас это означает, что теперь мы можем заранее определить этих наиболее уязвимых людей, для которых риск заболеть больше в 50 раз, чем другим 95%. Этот результат подтверждает концепцию целевой блокировки, если найти способы защиты этих 5%, например, регулярное тестирование их ближайших контактов, тогда это бы существенно облегчило работу для системы здравоохранения в целом", - говорит профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Марк Вулхаус.

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